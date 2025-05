Xbox Game Pass: Abonnenten gehen diese Woche bisher leer aus

In der Kalenderwoche 19 vom 5. bis 9. Mai 2025 gibt es für Xbox Game Pass-Abonnenten keine neuen Spiele im Abo.

Die Veröffentlichung von DOOM: The Dark Ages am 15. Mai 2025 ist jedoch ein Highlight für die darauffolgende Woche. Dieses Spiel wird direkt zum Release im Xbox Game Pass verfügbar sein und bietet eine düstere Neuinterpretation der DOOM-Reihe mit einem Fokus auf strategischere Kämpfe und mittelalterliche Elemente.

Ein weiteres Spiel, To a T, erscheint am 28. Mai 2025 ebenfalls im Xbox Game Pass. Es handelt sich um ein charmantes Abenteuer vom Schöpfer von Katamari Damacy, in dem die Spielerin oder der Spieler einen Teenager steuert, der in einer T-Pose durch das Leben navigiert. Das Spiel kombiniert humorvolle Erzählweise mit einzigartigem Gameplay.

Obwohl in dieser Woche bisher keine neuen Titel zum Abo hinzugefügt werden, können sich Abonnenten auf weitere Veröffentlichungen freuen. Es ist zu erwarten, dass Microsoft in den nächsten Tagen weitere Spiele für den Xbox Game Pass ankündigt.