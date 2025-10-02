Xbox Game Pass: Abos im Überblick: Mehr Inhalte zu höheren Preisen

Microsoft hat die neuen Strukturen für den Xbox Game Pass vorgestellt, die Spielern deutlich mehr Inhalte, aber auch steigende Preise bringen.
Der Xbox Game Pass Ultimate bleibt das umfangreichste Angebot und umfasst über 400 Spiele für Konsole und PC sowie mehr als 75 Day-One-Releases pro Jahr.
Zusätzlich sind EA Play, Ubisoft+ Classics und ab November auch Fortnite Crew enthalten. Damit richtet sich Xbox Game Pass Ultimate an Spieler, die das volle Paket inklusive Cloud Gaming und In-Game-Vorteilen nutzen möchten. Außerdem ist es das einzige Abo mit Call of Duty-Spielen direkt zur Veröffentlichung!
Der Xbox Game Pass Premium bietet Zugriff auf mehr als 200 Spiele für Konsole und PC. Ein besonderes Merkmal ist, dass neue Xbox-Spiele innerhalb eines Jahres nach ihrem Launch Teil der Bibliothek werden. Ausgenommen sind Call of Duty-Spiele. Damit eignet sich dieser Tarif für alle, die eine große Auswahl zu einem günstigeren Preis als beim Ultimate-Abo wünschen.
Als Einstiegsoption dient der Xbox Game Pass Essential, der Zugriff auf über 50 Spiele für Konsole und PC bietet. Dieses Modell richtet sich an Spieler, die vor allem die Grundfunktionen des Game Pass nutzen wollen.
Mit den drei Modellen Xbox Game Pass Ultimate, Xbox Game Pass Premium und Xbox Game Pass Essential deckt Microsoft unterschiedliche Bedürfnisse ab und stärkt die Position des Dienstes im Gaming-Markt, während gleichzeitig die Preisstruktur deutlich angepasst wurde, was gerade bei Ultimate zu einer starken Preiserhöhung geführt hat.
Xbox Game Pass Preise im Überblick
|Abo-Modell
|Monatspreis
|Inhalte & Vorteile
|Xbox Game Pass Ultimate
|26,99 €
|Über 400 Spiele für Konsole & PC, mehr als 75 Day-One-Games/Jahr inkl. Call of Duty, EA Play, Ubisoft+ Classics, Fortnite Crew (ab Nov), Cloud Gaming, In-Game-Vorteile, bis zu 100.000 MS Rewards
|Xbox Game Pass Premium
|12,99 €
|Über 200 Spiele für Konsole & PC, neue *Xbox-Spiele innerhalb eines Jahres nach Launch (*Call of Duty ausgeschlossen), Cloud Gaming, In-Game-Vorteile, bis zu 50.000 MS Rewards
|Xbox Game Pass Essential
|8,99 €
|Über 50 Spiele für Konsole & PC, Zugang zu Multiplayer und Basisfunktionen, Cloud Gaming, bis zu 25.000 MS Rewards
Microsoft erhöht somit die Abo-Preise für Xbox Game Pass Ultimate deutlich auf 26,99 Euro monatlich.
Xbox Game Pass Ultimate
- 3 Monate Xbox Game Pass Ultimate *Partnerlink
- 1 Monat Xbox Game Pass Ultimate *Partnerlink
Xbox Game Pass Core
- 3 Monate Xbox Game Pass Core *Partnerlink
- 6 Monate Xbox Game Pass Core *Partnerlink
- 12 Monate Xbox Game PAss Core – AUSVERKAUFT
Was sagt ihr zu den neuen Abo-Modellen?
85 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ich hoffe alle die hier schreiben „ich bin nach X Jahren dann raus“ das ihr es auch wirklich macht Microsoft muss ihren blöden Schritt richtig spüren.!!!
Mach dir mal keine Sorgen,ich denke das viele andere Prioritäten haben als dieses Abo weiterzuführen.
Natürlich machen es die meisten nicht. Ist nur die Welle der Empörung die hier ohne drüber nachzudenken mitgeritten wird. Vielleicht nutzen einige nur Premium oder Essential. Aber wer hier angeblich 10 Jahre+ den Pass/Xbox genutzt hat, wird nicht einfach für immer wegbleiben. Hunde die bellen beißen nicht… ^^
Es werden sogar sehr viele schon gemacht haben.
Eine Microsoft Seite geht nicht ohne Grund in die Knie …
Wenn man im laufenden Betrieb nach kurzfristiger Ankündigung Änderungen vornimmt schon.
Völlig richtig, die welche hier am lautesten schreien, haben gestern noch schnell drei Jahre Ultimate nachgebucht.
Ich übrigens auch…
Wer den Normalpreis zahlt, hat zu viel Geld und da machen dann die 50% Preissteigerung den Braten auch nicht fetter…
Bei uns auch im vollen Gange. Günstig Codes auf Amazon kaufen und maximal GP Ultimate aufstocken.😅
Hat man zum Start dieser Gen auch gesagt und geglaubt, das Resultat sehen wir heute. Nur weil die das nicht mehr kaufen, sind sie ja nicht weg. Die Bibliothek etc bleibt erhalten, wird dann nur bei der Konkurrenz erweitert.
Ich denke das viele den GPU dann nur noch sporadisch holen.
Dann wird geschaut wo kann man einen Monat günstig bekommen und gut ist.
Alles hat halt seinen Preis. Was Ultimate bietet ist unfassbar und Gott sei dank ist keiner gezwungen Ultimate zu nutzen.
Dann zähl doch mal auf was es bietet bzw. Rechtfertig das man 320€ in den nächsten 12 Monaten zahlen soll…
Ich finde des Preis eigentlich ganz ok, vor allem mit dem was alles dabei ist. Ubisoft+ classic (leider hab ich schon fast alle Spiele hieraus), EA Play und die ganzen Spiele, sowie die Rewards, damit lassen sich ca. 100€ nochmal sparen (falls man den auch 100K Punkte voll bekommt). Ich hab noch Ultimate für ca. 2 Jahre bis ich zahlen muss. Aber auf Eneba etc. gibts auch immer Angebote um den Preis zu senken. Und 100+€ gebe ich eh immer aus für die Xbox pro Monat, da machen die 10€ mehr keinen Unterschied. Zudem scheint Standard auch nicht schlecht zu sein.
Finds halt schon nervig, wenn man Ultimate nun unnötig aufbläht, um den hohen Preis künstlich zu rechtfertigen.
Ubisofts Resterampe ist ehrlich gesagt nix wert, sind fast alles Spiele, die für Cent Beträge zu kaufen sind oder in zahlreichen Bundles oder anderen Aktionen kostenlos verfügbar waren. Der Fortnite Kram ist auch n ziemlicher Käse, als Fortnite Powerplayer brauchst doch kein teures Ultimate Abo, da für andere Games eh kaum Zeit bleibt.
Gefühlt klatscht man alles rein und schaut was hängen bleibt, ein Baukastensystem, in dem man sich seine Bausteine einfach aussuchen kann, wäre mir lieber. Einfach nur alle Games Day One und gut ist.
Mein Ultimate läuft noch bis 2027, mal schauen welche Pakete und Preise es bis dahin gibt.
Teurere als jetzt 🙂
Auch wenn der Xbox Game Pass Ultimate jetzt 27 € kostet, lohnt er sich für mich absolut. Ich zocke viel und hätte mir viele der Spiele sowieso einzeln gekauft…da spare ich mit dem Abo am Ende sogar noch Geld. Die riesige Auswahl und die ständigen Neuerscheinungen machen den Preis für mich mehr als gerechtfertigt.
Naja, ich denke das kommt eben auf den Spieler an.
Wenn Du…
Gears E Day
Fable
Forza H 6
+1-2 weitere die mir gerade nicht bekannt sind rechnest kommst du auf…
4*80 bzw 5*80 Euro … 320-400 … + Den ganzen 3rd Party Kram.
Wenn master Spencer so ein User ist. Dann lohnt sich das definitiv.
Für mich würde sich das genauso lohnen, wenn ich noch soviel zocken könnte wie zu 360/One Zeiten. Da habe ich fast jedes Xbox 1st Party Spiel direkt zum Release gekauft und viel mehr gezockt. Da hatte ich halt noch keinen Nachwuchs. 🙈
Ich gehe von Ultimate auf Premiem das ist klar. Ich habe noch massig Spiele die ich spielen müsste und mein eigen nenne also mach ich das jetzt.
Was zur Hölle interessiert mich der Fortnite-KRam, Ubischrott-Müll oder der CoDz-Rotz?
Es ist eine Frechheit von MS! Ich selbst nutze zwar den PC GP, aber mich ärgert es für meine Frau, was MS da jetzt für ne Abzocke abzieht! Vor allem, da Ultimate jetzt so ziemlich doppelt so teuer ist und das gleiche wie vorher bietet und im Premium keine Day 1 Games mehr dabei sind… Was soll der S****, M$?!