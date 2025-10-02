Xbox Game Pass: Abos im Überblick: Mehr Inhalte zu höheren Preisen

Microsoft hat die neuen Strukturen für den Xbox Game Pass vorgestellt, die Spielern deutlich mehr Inhalte, aber auch steigende Preise bringen.

Der Xbox Game Pass Ultimate bleibt das umfangreichste Angebot und umfasst über 400 Spiele für Konsole und PC sowie mehr als 75 Day-One-Releases pro Jahr.

Zusätzlich sind EA Play, Ubisoft+ Classics und ab November auch Fortnite Crew enthalten. Damit richtet sich Xbox Game Pass Ultimate an Spieler, die das volle Paket inklusive Cloud Gaming und In-Game-Vorteilen nutzen möchten. Außerdem ist es das einzige Abo mit Call of Duty-Spielen direkt zur Veröffentlichung!

Der Xbox Game Pass Premium bietet Zugriff auf mehr als 200 Spiele für Konsole und PC. Ein besonderes Merkmal ist, dass neue Xbox-Spiele innerhalb eines Jahres nach ihrem Launch Teil der Bibliothek werden. Ausgenommen sind Call of Duty-Spiele. Damit eignet sich dieser Tarif für alle, die eine große Auswahl zu einem günstigeren Preis als beim Ultimate-Abo wünschen.

Als Einstiegsoption dient der Xbox Game Pass Essential, der Zugriff auf über 50 Spiele für Konsole und PC bietet. Dieses Modell richtet sich an Spieler, die vor allem die Grundfunktionen des Game Pass nutzen wollen.

Mit den drei Modellen Xbox Game Pass Ultimate, Xbox Game Pass Premium und Xbox Game Pass Essential deckt Microsoft unterschiedliche Bedürfnisse ab und stärkt die Position des Dienstes im Gaming-Markt, während gleichzeitig die Preisstruktur deutlich angepasst wurde, was gerade bei Ultimate zu einer starken Preiserhöhung geführt hat.

Xbox Game Pass Preise im Überblick

Abo-Modell Monatspreis Inhalte & Vorteile Xbox Game Pass Ultimate 26,99 € Über 400 Spiele für Konsole & PC, mehr als 75 Day-One-Games/Jahr inkl. Call of Duty, EA Play, Ubisoft+ Classics, Fortnite Crew (ab Nov), Cloud Gaming, In-Game-Vorteile, bis zu 100.000 MS Rewards Xbox Game Pass Premium 12,99 € Über 200 Spiele für Konsole & PC, neue *Xbox-Spiele innerhalb eines Jahres nach Launch (*Call of Duty ausgeschlossen), Cloud Gaming, In-Game-Vorteile, bis zu 50.000 MS Rewards Xbox Game Pass Essential 8,99 € Über 50 Spiele für Konsole & PC, Zugang zu Multiplayer und Basisfunktionen, Cloud Gaming, bis zu 25.000 MS Rewards

Microsoft erhöht somit die Abo-Preise für Xbox Game Pass Ultimate deutlich auf 26,99 Euro monatlich.

