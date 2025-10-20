Xbox Game Pass: Abschied im Oktober: Drei Titel verlassen bald das Abo

Ende Oktober werden wieder einige Spiele aus dem Abo entfernt. Schaut jetzt auf die Liste, damit ihr wisst, was ihr noch schnell beenden solltet.

Der Xbox Game Pass steht wieder vor einer turnusmäßigen Veränderung seines Spielekatalogs. Wie üblich verlassen auch in diesem Monat einige Titel das Abo, um Platz für neue Veröffentlichungen zu schaffen.

Dieses Mal trifft es drei beliebte Spiele, die bei vielen Spielern für abwechslungsreiche Unterhaltung gesorgt haben: Jusant, Metal Slug Tactics und Return to Monkey Island.

Jusant überzeugt durch seine ruhige, atmosphärische Erzählweise und das innovative Kletter-Gameplay, das Geschick und Beobachtungsgabe erfordert. Das Spiel zeichnet sich durch seine minimalistische, aber eindrucksvolle Welt aus, die ohne Worte eine tiefgehende Geschichte vermittelt.

Wer das meditative Abenteuer bisher nicht ausprobiert hat, sollte dies noch vor dem Ablaufdatum nachholen.

Mit Metal Slug Tactics verabschiedet sich zudem ein taktisches Spin-off der legendären Arcade-Reihe. Das Spiel kombiniert klassische Pixelgrafik mit strategischem Gameplay und bietet damit eine moderne Interpretation des bekannten Actionformats. Für Fans des Genres ist es ein Titel, der durch taktische Tiefe und nostalgischen Charme überzeugt.

Schließlich verlässt auch Return to Monkey Island den Game Pass – eine der bekanntesten und humorvollsten Adventure-Reihen der Spielegeschichte.

Das Point-and-Click-Abenteuer um Guybrush Threepwood brachte den Klassiker in moderner Form zurück und begeisterte mit cleveren Dialogen, charmantem Humor und liebevollen Anspielungen auf die Kultreihe.

Xbox Game Pass – Entfernungen Oktober 2025

31. Oktober 2025 – Jusant

31. Oktober 2025 – Metal Slug Tactics

31. Oktober 2025 – Return to Monkey Island

Mit dem Wegfall dieser drei Spiele endet für viele Abonnenten eine kleine, aber bemerkenswerte Ära im Game Pass. Wer die Titel noch erleben möchte, hat nur begrenzte Zeit, bevor sie aus dem Abo verschwinden.