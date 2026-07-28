Xbox Game Pass: Acht neue Spiele und gleich drei davon direkt zum Release

Microsoft kündigt die nächste Spielewelle für den Xbox Game Pass mit Halo: Campaign Evolved, Beast of Reincarnation und zahlreichen weiteren Titeln an.

Mit Halo: Campaign Evolved wartet eines der Highlights der nächsten Spielewelle im Xbox Game Pass. Microsoft hat die kommenden Veröffentlichungen bis Anfang August bekannt gegeben und liefert neben dem Halo-Remake unter anderem Beast of Reincarnation, Hell is Us und Mistfall Hunter.

Den Anfang macht The Planet Crafter, das seit dem 21. Juli über Cloud, Xbox Series X|S und PC verfügbar ist. Das Terraforming-Abenteuer kann allein oder gemeinsam im Online-Koop gespielt werden.

Schon am 22. Juli folgt mit Shift at Midnight der erste Day-One-Titel der neuen Welle. Das Online-Koop-Detektiv-Horrorspiel schickt drei Spieler gemeinsam in zufällig generierte Schichten, in denen verdächtige Kunden untersucht werden müssen.

Halo: Campaign Evolved – heute

Am 23. Juli folgt zunächst Hell is Us für Cloud, Xbox Series X|S und PC. Das Abenteuer führt nach Hadea, eine von Bürgerkrieg und einer übernatürlichen Katastrophe gezeichnete Nation.

Das große Xbox-Highlight folgt am 28. Juli mit Halo: Campaign Evolved.

Das von Grund auf neu entwickelte Remake der Kampagne von Halo: Combat Evolved ist direkt zum Release über Game Pass Ultimate und PC Game Pass verfügbar. Geboten werden HD-Grafik, eine verbesserte Steuerung und Online-Koop für bis zu vier Spieler.

Hinzu kommen drei neue Missionen sowie zusätzliche Waffen, Fahrzeuge und Gegner.

Weitere Day-One-Spiele folgen

Bereits am 30. Juli erscheint Mistfall Hunter direkt im Xbox Game Pass. Das düstere Fantasy-Extraction-ARPG verbindet verschiedene Fähigkeiten, Talente und Ausrüstungsoptionen und kann sowohl im Team als auch solo gespielt werden.

Einen Tag später folgt Corsair Cove für PC. Im Städtebauspiel errichten Spieler einen Piratenhafen, stellen eine Flotte zusammen, verwalten Produktionsketten und kämpfen gegen die Krone.

Am 4. August wird außerdem Heretic + Hexen für Game Pass Premium verfügbar. Die Neuauflage der beiden düsteren Shooter ist bereits Bestandteil von Game Pass Ultimate und PC Game Pass.

Ebenfalls am 4. August erscheint Beast of Reincarnation direkt zum Release im Xbox Game Pass. Das neue Action-RPG von Game Freak kombiniert Echtzeit- und rundenbasierte Kämpfe und erzählt die Reise von Emma und Koo durch ein postapokalyptisches Japan.

Die neuen Xbox Game Pass-Spiele

Zenless Zone Zero erhält neuen Vorteil

Auch bei den In-Game-Vorteilen gibt es Nachschub. Ab dem 29. Juli steht ein neuer Vorteil für Zenless Zone Zero bereit.

Dabei kehrt Remielle, die Void-Hunterin der ersten Generation, nach einem Jahrhundert zurück. Gleichzeitig tritt Sigrid als stellvertretende Leiterin der Luftraumüberwachung auf.

Zum zweiten Jubiläum können Spieler außerdem einen S-Rang-Agenten auswählen.

Acht Spiele verlassen den Game Pass

Während zahlreiche neue Titel hinzukommen, müssen sich Abonnenten am 31. Juli von acht Spielen verabschieden.

Bis zur Entfernung können die Spiele weiterhin über ihre jeweiligen Game-Pass-Stufen genutzt werden. Zudem besteht die Möglichkeit, sie mit bis zu 20 Prozent Rabatt für die eigene Sammlung zu kaufen.