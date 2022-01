Xbox Game Pass: Age of Sigmar Warriors im Abo laut Gerücht

Laut einem Gerücht soll Age of Sigmar Warriors von Entwickler Koei Tecmo exklusiv für Xbox in Arbeit sein und möglicherweise direkt im Xbox Game Pass veröffentlicht werden.

(Rumor) Age of Sigmar Warriors will be announced as an Xbox console exclusive and also available on #XboxGamePass 👀 https://t.co/wWtB03Dosl

— Idle Sloth (@IdleSloth84) January 4, 2022