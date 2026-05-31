Xbox Game Pass: Alle bestätigten Spiele für Juni 2026 im Überblick

Xbox Game Pass: Diese Spiele sind für Juni 2026 bereits bestätigt.

Der Xbox Game Pass bekommt im Juni 2026 bereits mehrere bestätigte Neuzugänge. Microsoft hat eine erste Übersicht der Spiele veröffentlicht, die im Laufe des Monats im Abo erscheinen werden.

Den Start macht am 2. Juni eine erste Welle mit Final Fantasy VI, Jurassic World Evolution 3 sowie The Elder Scrolls Online für PC. Damit kombiniert das Line-up klassische RPG-Inhalte, moderne Aufbaustrategie und ein etabliertes Online-Rollenspiel.

Am 8. Juni folgt Solarpunk, das als kooperatives Survival- und Aufbauprojekt bereits im Vorfeld Aufmerksamkeit erhalten hat. Nur wenige Tage später erweitert sich das Angebot am 11. Juni um Beastro, Frog Sqwad und Starseeker: Astroneer Expeditions.

Zum Monatsende kommen am 17. Juni zusätzlich Denshattack! sowie Shift at Midnight hinzu und runden die bisher bekannte Juni-Rotation ab.

Xbox Game Pass – Juni 2026

Damit zeigt sich bereits jetzt ein abwechslungsreiches Programm für den Xbox Game Pass im Juni 2026, das unterschiedliche Genres und Spielstile abdeckt. Weitere Titel könnten im Laufe des Monats noch ergänzt werden.