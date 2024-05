Xbox Game Pass: Alle First-Party-Spiele und Call of Duty bestätigt

Jedes Xbox First Party-Spiel, inklusive Call of Duty, wird im Abonnement des Xbox Game Pass landen, wie Sarah Bond bestätigt.

In dieser Woche haben wir über mögliche Überlegungen von Microsoft berichtet, in denen der Konzern intern darüber nachdenkt, Call of Duty nicht in den Xbox Game Pass aufzunehmen und sogar den Preis für den Service erneut zu erhöhen.

Beim Bloomberg Technology Summit sprach Journalistin Dina Bass mit Xbox-Präsidentin Sarah Bond über den Zustand der Spieleindustrie im Allgemeinen und Microsoft und Xbox im Speziellen.

Über die Sorge der Fans, Xbox-Spiele auf anderen Plattformen zu sehen und einen möglicherweise abrückenden Fokus auf die eigene Xbox-Hardware, befragt, sagte Bond, dass man als Langzeitkonsument alle entwickelten Spiele vom ersten Tag an im Abonnement erhält.

Bond sagte unter anderem: „Wir wissen, dass unsere Kernnutzer Game Pass lieben. Game Pass ist ein Spieleabonnement, man bekommt ein ganzes Portfolio von Spielen, aber vor allem bekommt man jedes einzelne der Spiele, die wir entwickeln, vom ersten Tag an im Game Pass.“

Bass hakte nach und fragte, ob das auch das Portfolio von Activision mit einschließe. Bond nannte Call of Duty zwar nicht explizit, mit ihrer Antwort schloss sie die Shooter-Reihe aber mit ein.

So sagte Bond: „Über die gesamte Palette hinweg, über die gesamte Palette hinweg, wird man einige wirklich erstaunliche Dinge sehen. Und das als etwas wirklich Besonderes für Xbox-Spieler zu erhalten, ist für uns zentral.“

Ist die Antwort für euch ausreichend, um zu glauben, dass alle First-Party-Spiele von Xbox, also auch das nächste Call of Duty, in den Xbox Game Pass aufgenommen werden?