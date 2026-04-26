Xbox Game Pass: Alle Mai 2026 Spiele im Überblick – Forza Horizon 6, Subnautica 2 und weitere Highlights

Der Xbox Game Pass startet im Mai 2026 mit einer besonders vielseitigen Auswahl an neuen Spielen.

Von großen Blockbustern wie Forza Horizon 6 bis hin zu kreativen Indie-Ideen, Koop-Chaos und atmosphärischen Horror- sowie Sci-Fi-Erlebnissen ist in diesem Monat für nahezu jeden Spielertyp etwas dabei.

Hier sind alle bisher bestätigten Mai 2026 Spiele für den Xbox Game Pass im Überblick.

Final Fantasy V – Xbox Game Pass – 5. Mai 2026

Final Fantasy V Spielgenre: Rollenspiele

Rollenspiele Release: 05. Mai 2026

05. Mai 2026 Plattformen: Xbox One, Xbox Series X|S

Der JRPG-Klassiker Final Fantasy V von Square Enix kehrt zurück und bringt eines der flexibelsten Klassensysteme der Seriengeschichte in den Game Pass.

Im Mittelpunkt stehen fünf Helden, die die Welt retten müssen, während die vier elementaren Kristalle – Feuer, Wasser, Erde und Luft – vor dem Zerfall stehen. Das Job-System sorgt dabei für enorme spielerische Freiheit und taktische Vielfalt.

→ Besonders spannend: Das flexible Klassensystem erlaubt unzählige Kombinationen und macht Final Fantasy V auch heute noch zu einem überraschend komplexen Rollenspiel.

Mixtape: Nothing But the Hits – Xbox Game Pass – 7. Mai 2026

Mixtape: Nothing But the Hits Spielgenre: Action & Adventure

Action & Adventure Release: 07. Mai 2026

07. Mai 2026 Plattformen: Handheld, PC, Xbox One, Xbox Series X|S

In Mixtape begleitet ihr drei Freunde auf ihrem letzten gemeinsamen Abenteuer, das Erinnerungen, Musik und das Erwachsenwerden miteinander verbindet. Entwickelt von Beethoven & Dinosaur, steht das Spiel für eine emotionale Coming-of-Age-Erfahrung.

Skaten, Partys, erste Küsse und große Abschiede verschmelzen zu einer Reise durch traumähnliche Erinnerungen, begleitet von einem ikonischen Soundtrack mit Künstlern wie Joy Division und The Cure.

→ Mixtape ist kein klassisches Spiel, sondern ein interaktives Erlebnis – perfekt für alle, die Story, Atmosphäre und Musik in den Fokus stellen.

Call of the Elder Gods – Xbox Game Pass – 12. Mai 2026

Call of the Elder Gods Spielgenre: Puzzle- & Ratespiele

Puzzle- & Ratespiele Release: 12. Mai 2026

12. Mai 2026 Plattformen: PC, Xbox Series X|S

An der Miskatonic Universität stimmt etwas nicht. In Call of the Elder Gods geraten Professor Harry Everhart und seine Studentin Evangeline Drayton in eine düstere Verschwörung, die tief in uralte Geheimnisse führt.

Inspiriert von H. P. Lovecraft erwartet euch ein atmosphärisches Puzzle-Adventure mit komplexen Rätseln, Perspektivwechseln und einer Geschichte über verborgene Wahrheiten jenseits menschlichen Verständnisses.

→ Ein weiteres Highlight: Die vollständig vertonte Story wird unter anderem von Yuri Lowenthal und Cissy Jones getragen und sorgt für zusätzliche Immersion.

Forza Horizon 6 – Xbox Game Pass – 19. Mai 2026

Forza Horizon 6 Spielgenre: Renn- & Flugspiele

Renn- & Flugspiele Release: 19. Mai 2026

19. Mai 2026 Plattformen: Handheld, PC, Xbox Series X|S

Mit Forza Horizon 6 liefert Microsoft das absolute Highlight des Monats. Dieses Mal geht es nach Japan – inklusive Tokio als bislang größter Stadt in der Reihe.

Über 550 Fahrzeuge, ein riesiges Open-World-Gebiet und eine Mischung aus urbanen Straßenrennen, Bergpässen und Festival-Atmosphäre machen den Titel zu einem der wichtigsten Releases des Jahres im Game Pass.

→ Über 550 Fahrzeuge aus der realen Welt, darunter zahlreiche ikonische JDM-Klassiker, sorgen für maximale Abwechslung auf der Straße.

Beastro – Xbox Game Pass – 21. Mai 2026

Beastro Spielgenre: Action & Adventure

Action & Adventure Release: 21. Mai 2026

21. Mai 2026 Plattformen: Handheld, PC, Xbox One, Xbox Series X|S

In Beastro dreht sich alles um Essen, Strategie und das Überleben einer Gemeinschaft. Als Koch Panko führt ihr ein Restaurant in einer Welt, in der Monster außerhalb der Stadtmauern lauern.

Zutaten, Gerichte und Deckbuilding verschmelzen zu einem ungewöhnlichen Gameplay-Mix, bei dem ihr sowohl Gäste als auch kämpfende Beschützer versorgt, die gegen die Bedrohung der Welt antreten. Zutaten werden gesammelt, angebaut und in kreative Gerichte verwandelt, die direkt Einfluss auf eure Welt haben.

→ Besonders ungewöhnlich: Über ein Deck-Building-System werden Zutaten zu taktischen Karten, mit denen ihr rundenbasierte Kämpfe beeinflusst und Monster besiegt.

Luna Abyss – Xbox Game Pass – 26. Mai 2026

Luna Abyss Spielgenre: Action & Adventure

Action & Adventure Release: 21. Mai 2026

21. Mai 2026 Plattformen: PC, Xbox One, Xbox Series X|S

Tief unter einem künstlichen Mond erkundet ihr in Luna Abyss eine verlassene Megastruktur voller Geheimnisse. Als Gefangener werdet ihr von einer KI überwacht, während ihr eine verlorene Kolonie und eine uralte Technologie finden sollt.

Je tiefer ihr vordringt, desto stärker werden die Stimmen und Hinweise einer untergegangenen Zivilisation – und desto weniger scheint die Realität stabil zu bleiben.

→ Luna Abyss setzt auf dichte Atmosphäre, Sci-Fi-Storytelling und eine beklemmende Erkundung einer Welt, die nicht vergessen werden will.

Echo Generation 2 – Xbox Game Pass – 27. Mai 2026

Echo Generation 2 Spielgenre: Action & Adventure

Action & Adventure Release: 27. Mai 2026

27. Mai 2026 Plattformen: Handheld, PC, Xbox One, Xbox Series X|S

Echo Generation 2 von Cococucumber erzählt die Geschichte von Jack, der in einer fremden Dimension zwischen den Sternen strandet.

Mit über 100 Karten, Team-Synergien und rundenbasierten Kämpfen stellt ihr euch kosmischen Kreaturen und baut mächtige Decks auf, während ihr versucht, einen Weg zurück nach Hause zu finden.

→ Die Mischung aus rundenbasierten Kämpfen, Kartenstrategie und Story-Erkundung sorgt für ein abwechslungsreiches Gameplay zwischen den Dimensionen.

Crashout Crew – Xbox Game Pass – 28. Mai 2026

Crashout Crew Spielgenre: Sonstiges

Sonstiges Release: 28. Mai 2026

28. Mai 2026 Plattformen: PC, Xbox Series X|S

In Crashout Crew wird ein Lagerhaus zur Rennstrecke. Ihr arbeitet im chaotischen Logistikbetrieb von S.E. NIL TRANSPORTE – und versucht gleichzeitig, Lieferungen zu erledigen und nicht komplett zu eskalieren.

Mit Gabelstaplern, Boost-Funktionen und physikbasiertem Chaos liefert ihr Pakete aus, die von harmlos bis absolut absurd reichen.

→ Crashout Crew verwandelt klassische Logistik in ein chaotisches Koop-Erlebnis voller Tempo, Humor und physikalischem Wahnsinn.

RV There Yet? – Xbox Game Pass – TBA Mai 2026

RV There Yet? Spielgenre: Action & Adventure

Action & Adventure Release: 29. Mai 2026

29. Mai 2026 Plattformen: PC, Xbox Series X|S

In RV There Yet? müsst ihr gemeinsam mit Freunden ein Wohnmobil durch gefährliches Hinterland steuern, nachdem eine Ausweichroute euch ins berüchtigte Mabutt Valley geführt hat.

Mit Seilwinde, Chaos und Ressourcenmanagement kämpft ihr euch zurück zur Zivilisation – während eure Freundschaft auf die härteste Probe gestellt wird.

→ RV There Yet? ist ein unberechenbares Multiplayer-Abenteuer über Zusammenhalt, Chaos und ein Wohnmobil, das definitiv mehr aushält als eure Freundschaften.

Subnautica 2 – Xbox Game Pass – TBA Mai 2026

Subnautica 2 Spielgenre: Action & Adventure

Action & Adventure Release: 29. Mai 2026

29. Mai 2026 Plattformen: Handheld, PC, Xbox Series X|S

Subnautica 2 von Unknown Worlds Entertainment führt euch in eine völlig neue Unterwasserwelt voller fremder Biome, gefährlicher Kreaturen und mysteriöser Ruinen.

Zum ersten Mal kann das Abenteuer auch im Koop erlebt werden. Ihr baut Basen, erforscht die Tiefsee und versucht herauszufinden, was mit dieser Welt – und euch selbst – wirklich passiert ist.

→ Subnautica 2 kombiniert Erkundung, Survival und Sci-Fi-Storytelling zu einem intensiven Unterwasser-Erlebnis, das erneut auf Atmosphäre und Entdeckung setzt.

Für wen lohnt sich der Game Pass im Mai 2026?

Der Mai 2026 zeigt jetzt schon, wie vielseitig der Xbox Game Pass aufgestellt ist und warum sich das Abo für unterschiedliche Spielertypen besonders lohnt:

Für Rennspiel-Fans: Forza Horizon 6 liefert das größte Open-World-Racing-Highlight des Monats

Forza Horizon 6 liefert das größte Open-World-Racing-Highlight des Monats Für Survival- und Sci-Fi-Spieler: Subnautica 2 und Luna Abyss bieten intensive Erkundung und Atmosphäre

Subnautica 2 und Luna Abyss bieten intensive Erkundung und Atmosphäre Für JRPG-Fans: Final Fantasy V bringt klassischen Rollenspiel-Charme mit tiefem Job-System

Final Fantasy V bringt klassischen Rollenspiel-Charme mit tiefem Job-System Für Story- und Indie-Fans: Mixtape und Call of the Elder Gods setzen auf starke Atmosphäre und Erzählung

Mixtape und Call of the Elder Gods setzen auf starke Atmosphäre und Erzählung Für Koop- und Multiplayer-Fans: Crashout Crew und RV There Yet? liefern chaotische Team-Erlebnisse

Crashout Crew und RV There Yet? liefern chaotische Team-Erlebnisse Für Strategie- und Kreativspieler: Beastro kombiniert Deckbuilding mit ungewöhnlichem Management-Gameplay

Die Mischung aus Blockbustern, Indie-Experimenten und Koop-Ideen macht den Monat besonders stark – ihr könnt zahlreiche Genres ausprobieren, ohne zusätzliche Kosten.

Xbox Game Pass Ultimate

Xbox Game Pass Core

Der Xbox Game Pass im Mai 2026 zeigt eindrucksvoll, wie breit Microsofts Abo-Angebot inzwischen aufgestellt ist. Zwischen riesigen Blockbustern wie Forza Horizon 6, atmosphärischen Story-Erlebnissen wie Mixtape und kreativen Indie-Experimenten wie Beastro oder Crashout Crew entsteht ein Monat, der kaum unterschiedlicher hätte ausfallen können.

Gerade die Kombination aus AAA-Power, Koop-Experimente und narrativen Indie-Games sorgt dafür, dass wirklich jeder Spielertyp etwas Passendes findet – egal ob Solo-Abenteurer, Rennspiel-Fan oder Multiplayer-Chaot.

Damit zählt der Mai 2026 bereits jetzt zu den stärksten Game-Pass-Monaten des Jahres.

Doch der Mai ist noch lange nicht komplett und wir werden diesen Artikel kontinuierlich für euch auf den neuesten Stand bringen.

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