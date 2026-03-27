Xbox Game Pass: Alle neuen Partner Preview-Spiele für Xbox, PC & Cloud im Überblick

2026 wird für Xbox-Spieler richtig spannend: Der Xbox Game Pass erweitert sein Angebot erneut mit einer Vielzahl an neuen Spielen für Xbox Series X|S, Xbox auf PC und Xbox Cloud.
Fans können sich auf Xbox Play Anywhere-Titel wie Hades II, Frog Sqwad, Super Meat Boy 3D und viele weitere Highlights freuen.
In diesem Artikel präsentieren wir alle kommenden Xbox Game Pass-Spiele 2026, die beim Xbox Partner Preview Showcase (vom 26.03.2026) angekündigt wurden – inklusive Release-Daten, Trailer und den Plattformen, auf denen sie erscheinen.
Egal, ob ihr narrative Abenteuer, actiongeladene Roguelikes oder familienfreundliche Spiele sucht – hier findet ihr alle wichtigen Informationen zu den neuen Titeln im Xbox Game Pass-Abo.
Alien Deathstorm
Atmosphärisches First-Person-Abenteuer von Rebellion. Überlebt auf einer sturmgepeitschten Kolonie gegen monströse, sich ständig verändernde Aliens.
- Release: 2027
- Plattformen: Xbox Series X|S, Xbox auf PC, Xbox Cloud
- Verfügbarkeit: Erscheint im Xbox Game Pass als Xbox Play Anywhere-Titel
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Ascend to Zero
Action-Roguelike, bei dem ihr die Zeit verbiegt, um Gegner zu überlisten. Cyberpunk-Pixel-Art trifft auf intensive Kämpfe.
- Release: 13. Juli 2026
- Plattformen: Xbox Series X|S, Xbox auf PC, Xbox Cloud
- Verfügbarkeit: Erscheint im Xbox Game Pass als Xbox Play Anywhere-Titel
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Bluey’s Happy Snaps
Foto-Abenteuer mit Bluey & Bingo. Entdeckt neue Orte, interagiert mit einer australischen Tierwelt und erstellt euer individuelles Scrapbook.
- Release: Fall 2026
- Plattformen: Xbox Series X|S, Xbox One, Xbox auf PC, Xbox Cloud
- Verfügbarkeit: Erscheint im Xbox Game Pass als Xbox Play Anywhere-Titel
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The Eternal Life of Goldman
Handgezeichnetes Plattform-Abenteuer. Spielt als alternder Held Goldman, erkundet magische Welten und stellt euch geheimnisvollen Kreaturen. Demo bereits verfügbar!
- Release: 2026
- Plattformen: Xbox Series X|S, Xbox auf PC, Xbox Cloud
- Verfügbarkeit: Erscheint im Xbox Game Pass als Xbox Play Anywhere-Titel
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The Expanse: Osiris Reborn
Third-Person-Action-RPG im Universum von James S.A. Corey. Baut euren Captain, sammelt eine Crew und navigiert durch ein konfliktreiches Sonnensystem.
- Release: Frühjahr 2027 (Beta am 22. April 2026)
- Plattformen: Xbox Series X|S, Xbox auf PC, Xbox Cloud
- Verfügbarkeit: Erscheint im Xbox Game Pass als Xbox Play Anywhere-Titel
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Forever Ago
Narrative Adventure über Alfreds Erinnerungen. Reist durch seine Vergangenheit, dokumentiert Geschichten mit Fotos und entdeckt Freundschaft, Mut und Hoffnung.
- Release: Fall 2026
- Plattformen: Xbox Series X|S, Xbox auf PC, Xbox Cloud
- Verfügbarkeit: Erscheint im Xbox Game Pass als Xbox Play Anywhere-Titel
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Frog Sqwad
Slapstick Puzzle-Plattformer für bis zu 8 Spieler. Sammelt Nahrung für den Swamp King und überlebt kooperativ die Level.
- Release: Juni 2026
- Plattformen: Xbox Series X|S, Xbox auf PC, Xbox Cloud
- Verfügbarkeit: Erscheint im Xbox Game Pass als Xbox Play Anywhere-Titel
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Grave Seasons
Narrative Farming-Sim mit mörderischem Twist in Ashenridge. Farmen, Romantik und Ermittlungen gegen übernatürliche Bedrohungen. Demo angekündigt.
- Release: 14. August 2026 (Demo bald)
- Plattformen: Xbox Series X|S, Xbox auf PC, Xbox Cloud
- Verfügbarkeit: Erscheint im Xbox Game Pass als Xbox Play Anywhere-Titel
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Hades II
Roguelike-Sequel mit neuen Herausforderungen, Upgrade-Systemen und Mythen des Unterweltreichs.
- Release: 14. April 2026
- Plattformen: Xbox Series X|S, Xbox auf PC, Xbox Cloud
- Verfügbarkeit: Erscheint im Xbox Game Pass als Xbox Play Anywhere-Titel
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Moosa: Dirty Fate
Action-Adventure inspiriert von der koreanischen Geschichte. Kämpft gegen Monster und rettet euer Volk in einem mythologisch-historischen Setting.
- Release: 2027
- Plattformen: Xbox Series X|S, Xbox auf PC, Xbox Cloud
- Verfügbarkeit: Erscheint im Xbox Game Pass als Xbox Play Anywhere-Titel
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Stranger Than Heaven
Ryu Ga Gotoku Studio-Titel über fünf Epochen und fünf Städte. Action & Story mit Xbox Game Pass-Ankündigungsevent am 6. Mai 2026.
- Release: 2026 (soon) – Event am 6. Mai 2026
- Plattformen: Xbox Series X|S, Xbox auf PC
- Verfügbarkeit: Erscheint im Xbox Game Pass als Xbox Play Anywhere-Titel
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Super Meat Boy 3D
Tough-as-nails Plattformer jetzt in 3D. Testet eure Reflexe, meistert präzise Sprünge und überlebt brutal herausfordernde Level.
- Release: 31. März 2026
- Plattformen: Xbox Series X|S, Xbox auf PC, Xbox Cloud
- Verfügbarkeit: Erscheint im Xbox Game Pass als Xbox Play Anywhere-Titel
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Vaunted
Taktisches PC-RPG mit dynamischem Kampf, explosiver Action und drei unzuverlässigen Erzählern. Entdeckt eine Expedition, die schrecklich schiefgeht.
- Release: Später 2026
- Plattformen: Xbox auf PC, PC Game Pass
- Verfügbarkeit: Erscheint im PC Game Pass als Xbox Play Anywhere-Titel
Wuthering Waves
Storyreiches Action-RPG mit Anime-Open-World. Erkundet die Welt als Rover, kämpft gegen Resonatoren und erlebt motorisierte Fortbewegung.
- Release: Juli 2026
- Plattformen: Xbox Series X|S, Xbox auf PC, Xbox Cloud
- Verfügbarkeit: Erscheint im Xbox Game Pass als Xbox Play Anywhere-Titel
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Welche Spiele aus der neuen Xbox Game Pass-Liste gefallen euch am besten?
33 Kommentare AddedMitdiskutieren
einiges gutes dabei für mich vor allem The Expanse: Osiris Reborn, Alien Deathstorm und Hades II (als Spiel für meine Ally X)!
Nicht schlecht, sind schon paar Krache dabei 🙂