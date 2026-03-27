Xbox Game Pass: Alle neuen Partner Preview-Spiele für Xbox, PC & Cloud im Überblick

Von Hades II bis Super Meat Boy 3D – das sind die spannendsten Xbox Game Pass-Neuzugänge vom Xbox Partner Preview Showcase 2026.

2026 wird für Xbox-Spieler richtig spannend: Der Xbox Game Pass erweitert sein Angebot erneut mit einer Vielzahl an neuen Spielen für Xbox Series X|S, Xbox auf PC und Xbox Cloud.

Fans können sich auf Xbox Play Anywhere-Titel wie Hades II, Frog Sqwad, Super Meat Boy 3D und viele weitere Highlights freuen.

In diesem Artikel präsentieren wir alle kommenden Xbox Game Pass-Spiele 2026, die beim Xbox Partner Preview Showcase (vom 26.03.2026) angekündigt wurden – inklusive Release-Daten, Trailer und den Plattformen, auf denen sie erscheinen.

Egal, ob ihr narrative Abenteuer, actiongeladene Roguelikes oder familienfreundliche Spiele sucht – hier findet ihr alle wichtigen Informationen zu den neuen Titeln im Xbox Game Pass-Abo.

Alien Deathstorm

Atmosphärisches First-Person-Abenteuer von Rebellion. Überlebt auf einer sturmgepeitschten Kolonie gegen monströse, sich ständig verändernde Aliens.

Release: 2027

2027 Plattformen: Xbox Series X|S, Xbox auf PC, Xbox Cloud

Xbox Series X|S, Xbox auf PC, Xbox Cloud Verfügbarkeit: Erscheint im Xbox Game Pass als Xbox Play Anywhere-Titel

Erscheint im Xbox Game Pass als Xbox Play Anywhere-Titel Zum Spiel

Ascend to Zero

Action-Roguelike, bei dem ihr die Zeit verbiegt, um Gegner zu überlisten. Cyberpunk-Pixel-Art trifft auf intensive Kämpfe.

Release: 13. Juli 2026

13. Juli 2026 Plattformen: Xbox Series X|S, Xbox auf PC, Xbox Cloud

Xbox Series X|S, Xbox auf PC, Xbox Cloud Verfügbarkeit: Erscheint im Xbox Game Pass als Xbox Play Anywhere-Titel

Erscheint im Xbox Game Pass als Xbox Play Anywhere-Titel Zum Spiel

Bluey’s Happy Snaps

Foto-Abenteuer mit Bluey & Bingo. Entdeckt neue Orte, interagiert mit einer australischen Tierwelt und erstellt euer individuelles Scrapbook.

Release: Fall 2026

Fall 2026 Plattformen: Xbox Series X|S, Xbox One, Xbox auf PC, Xbox Cloud

Xbox Series X|S, Xbox One, Xbox auf PC, Xbox Cloud Verfügbarkeit: Erscheint im Xbox Game Pass als Xbox Play Anywhere-Titel

Erscheint im Xbox Game Pass als Xbox Play Anywhere-Titel Zum Spiel

The Eternal Life of Goldman

Handgezeichnetes Plattform-Abenteuer. Spielt als alternder Held Goldman, erkundet magische Welten und stellt euch geheimnisvollen Kreaturen. Demo bereits verfügbar!

Release: 2026

2026 Plattformen: Xbox Series X|S, Xbox auf PC, Xbox Cloud

Xbox Series X|S, Xbox auf PC, Xbox Cloud Verfügbarkeit: Erscheint im Xbox Game Pass als Xbox Play Anywhere-Titel

Erscheint im Xbox Game Pass als Xbox Play Anywhere-Titel Zum Spiel

The Expanse: Osiris Reborn

Third-Person-Action-RPG im Universum von James S.A. Corey. Baut euren Captain, sammelt eine Crew und navigiert durch ein konfliktreiches Sonnensystem.

Release: Frühjahr 2027 (Beta am 22. April 2026)

Frühjahr 2027 (Beta am 22. April 2026) Plattformen: Xbox Series X|S, Xbox auf PC, Xbox Cloud

Xbox Series X|S, Xbox auf PC, Xbox Cloud Verfügbarkeit: Erscheint im Xbox Game Pass als Xbox Play Anywhere-Titel

Erscheint im Xbox Game Pass als Xbox Play Anywhere-Titel Zum Spiel

Forever Ago

Narrative Adventure über Alfreds Erinnerungen. Reist durch seine Vergangenheit, dokumentiert Geschichten mit Fotos und entdeckt Freundschaft, Mut und Hoffnung.

Release: Fall 2026

Fall 2026 Plattformen: Xbox Series X|S, Xbox auf PC, Xbox Cloud

Xbox Series X|S, Xbox auf PC, Xbox Cloud Verfügbarkeit: Erscheint im Xbox Game Pass als Xbox Play Anywhere-Titel

Erscheint im Xbox Game Pass als Xbox Play Anywhere-Titel Zum Spiel

Frog Sqwad

Slapstick Puzzle-Plattformer für bis zu 8 Spieler. Sammelt Nahrung für den Swamp King und überlebt kooperativ die Level.

Release: Juni 2026

Juni 2026 Plattformen: Xbox Series X|S, Xbox auf PC, Xbox Cloud

Xbox Series X|S, Xbox auf PC, Xbox Cloud Verfügbarkeit: Erscheint im Xbox Game Pass als Xbox Play Anywhere-Titel

Erscheint im Xbox Game Pass als Xbox Play Anywhere-Titel Zum Spiel

Grave Seasons

Narrative Farming-Sim mit mörderischem Twist in Ashenridge. Farmen, Romantik und Ermittlungen gegen übernatürliche Bedrohungen. Demo angekündigt.

Release: 14. August 2026 (Demo bald)

14. August 2026 (Demo bald) Plattformen: Xbox Series X|S, Xbox auf PC, Xbox Cloud

Xbox Series X|S, Xbox auf PC, Xbox Cloud Verfügbarkeit: Erscheint im Xbox Game Pass als Xbox Play Anywhere-Titel

Erscheint im Xbox Game Pass als Xbox Play Anywhere-Titel Zum Spiel

Hades II

Roguelike-Sequel mit neuen Herausforderungen, Upgrade-Systemen und Mythen des Unterweltreichs.

Release: 14. April 2026

14. April 2026 Plattformen: Xbox Series X|S, Xbox auf PC, Xbox Cloud

Xbox Series X|S, Xbox auf PC, Xbox Cloud Verfügbarkeit: Erscheint im Xbox Game Pass als Xbox Play Anywhere-Titel

Erscheint im Xbox Game Pass als Xbox Play Anywhere-Titel Zum Spiel

Moosa: Dirty Fate

Action-Adventure inspiriert von der koreanischen Geschichte. Kämpft gegen Monster und rettet euer Volk in einem mythologisch-historischen Setting.

Release: 2027

2027 Plattformen: Xbox Series X|S, Xbox auf PC, Xbox Cloud

Xbox Series X|S, Xbox auf PC, Xbox Cloud Verfügbarkeit: Erscheint im Xbox Game Pass als Xbox Play Anywhere-Titel

Erscheint im Xbox Game Pass als Xbox Play Anywhere-Titel Zum Spiel

Stranger Than Heaven

Ryu Ga Gotoku Studio-Titel über fünf Epochen und fünf Städte. Action & Story mit Xbox Game Pass-Ankündigungsevent am 6. Mai 2026.

Release: 2026 (soon) – Event am 6. Mai 2026

2026 (soon) – Event am 6. Mai 2026 Plattformen: Xbox Series X|S, Xbox auf PC

Xbox Series X|S, Xbox auf PC Verfügbarkeit: Erscheint im Xbox Game Pass als Xbox Play Anywhere-Titel

Erscheint im Xbox Game Pass als Xbox Play Anywhere-Titel Zum Spiel

Super Meat Boy 3D

Tough-as-nails Plattformer jetzt in 3D. Testet eure Reflexe, meistert präzise Sprünge und überlebt brutal herausfordernde Level.

Release: 31. März 2026

31. März 2026 Plattformen: Xbox Series X|S, Xbox auf PC, Xbox Cloud

Xbox Series X|S, Xbox auf PC, Xbox Cloud Verfügbarkeit: Erscheint im Xbox Game Pass als Xbox Play Anywhere-Titel

Erscheint im Xbox Game Pass als Xbox Play Anywhere-Titel Zum Spiel

Vaunted

Taktisches PC-RPG mit dynamischem Kampf, explosiver Action und drei unzuverlässigen Erzählern. Entdeckt eine Expedition, die schrecklich schiefgeht.

Release: Später 2026

Später 2026 Plattformen: Xbox auf PC, PC Game Pass

Xbox auf PC, PC Game Pass Verfügbarkeit: Erscheint im PC Game Pass als Xbox Play Anywhere-Titel

Wuthering Waves

Storyreiches Action-RPG mit Anime-Open-World. Erkundet die Welt als Rover, kämpft gegen Resonatoren und erlebt motorisierte Fortbewegung.

Release: Juli 2026

Juli 2026 Plattformen: Xbox Series X|S, Xbox auf PC, Xbox Cloud

Xbox Series X|S, Xbox auf PC, Xbox Cloud Verfügbarkeit: Erscheint im Xbox Game Pass als Xbox Play Anywhere-Titel

Erscheint im Xbox Game Pass als Xbox Play Anywhere-Titel Zum Spiel

Welche Spiele aus der neuen Xbox Game Pass-Liste gefallen euch am besten?