Xbox Game Pass: Alle neuen Partner Preview-Spiele für Xbox, PC & Cloud im Überblick

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Von Hades II bis Super Meat Boy 3D – das sind die spannendsten Xbox Game Pass-Neuzugänge vom Xbox Partner Preview Showcase 2026.

2026 wird für Xbox-Spieler richtig spannend: Der Xbox Game Pass erweitert sein Angebot erneut mit einer Vielzahl an neuen Spielen für Xbox Series X|S, Xbox auf PC und Xbox Cloud.

Fans können sich auf Xbox Play Anywhere-Titel wie Hades II, Frog Sqwad, Super Meat Boy 3D und viele weitere Highlights freuen.

In diesem Artikel präsentieren wir alle kommenden Xbox Game Pass-Spiele 2026, die beim Xbox Partner Preview Showcase (vom 26.03.2026) angekündigt wurden – inklusive Release-Daten, Trailer und den Plattformen, auf denen sie erscheinen.

Egal, ob ihr narrative Abenteuer, actiongeladene Roguelikes oder familienfreundliche Spiele sucht – hier findet ihr alle wichtigen Informationen zu den neuen Titeln im Xbox Game Pass-Abo.

Alien Deathstorm

Atmosphärisches First-Person-Abenteuer von Rebellion. Überlebt auf einer sturmgepeitschten Kolonie gegen monströse, sich ständig verändernde Aliens.

  • Release: 2027
  • Plattformen: Xbox Series X|S, Xbox auf PC, Xbox Cloud
  • Verfügbarkeit: Erscheint im Xbox Game Pass als Xbox Play Anywhere-Titel
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Ascend to Zero

Action-Roguelike, bei dem ihr die Zeit verbiegt, um Gegner zu überlisten. Cyberpunk-Pixel-Art trifft auf intensive Kämpfe.

  • Release: 13. Juli 2026
  • Plattformen: Xbox Series X|S, Xbox auf PC, Xbox Cloud
  • Verfügbarkeit: Erscheint im Xbox Game Pass als Xbox Play Anywhere-Titel
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Bluey’s Happy Snaps

Foto-Abenteuer mit Bluey & Bingo. Entdeckt neue Orte, interagiert mit einer australischen Tierwelt und erstellt euer individuelles Scrapbook.

  • Release: Fall 2026
  • Plattformen: Xbox Series X|S, Xbox One, Xbox auf PC, Xbox Cloud
  • Verfügbarkeit: Erscheint im Xbox Game Pass als Xbox Play Anywhere-Titel
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The Eternal Life of Goldman

Handgezeichnetes Plattform-Abenteuer. Spielt als alternder Held Goldman, erkundet magische Welten und stellt euch geheimnisvollen Kreaturen. Demo bereits verfügbar!

  • Release: 2026
  • Plattformen: Xbox Series X|S, Xbox auf PC, Xbox Cloud
  • Verfügbarkeit: Erscheint im Xbox Game Pass als Xbox Play Anywhere-Titel
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The Expanse: Osiris Reborn

Third-Person-Action-RPG im Universum von James S.A. Corey. Baut euren Captain, sammelt eine Crew und navigiert durch ein konfliktreiches Sonnensystem.

  • Release: Frühjahr 2027 (Beta am 22. April 2026)
  • Plattformen: Xbox Series X|S, Xbox auf PC, Xbox Cloud
  • Verfügbarkeit: Erscheint im Xbox Game Pass als Xbox Play Anywhere-Titel
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Forever Ago

Narrative Adventure über Alfreds Erinnerungen. Reist durch seine Vergangenheit, dokumentiert Geschichten mit Fotos und entdeckt Freundschaft, Mut und Hoffnung.

  • Release: Fall 2026
  • Plattformen: Xbox Series X|S, Xbox auf PC, Xbox Cloud
  • Verfügbarkeit: Erscheint im Xbox Game Pass als Xbox Play Anywhere-Titel
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Frog Sqwad

Slapstick Puzzle-Plattformer für bis zu 8 Spieler. Sammelt Nahrung für den Swamp King und überlebt kooperativ die Level.

  • Release: Juni 2026
  • Plattformen: Xbox Series X|S, Xbox auf PC, Xbox Cloud
  • Verfügbarkeit: Erscheint im Xbox Game Pass als Xbox Play Anywhere-Titel
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Grave Seasons

Narrative Farming-Sim mit mörderischem Twist in Ashenridge. Farmen, Romantik und Ermittlungen gegen übernatürliche Bedrohungen. Demo angekündigt.

  • Release: 14. August 2026 (Demo bald)
  • Plattformen: Xbox Series X|S, Xbox auf PC, Xbox Cloud
  • Verfügbarkeit: Erscheint im Xbox Game Pass als Xbox Play Anywhere-Titel
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Hades II

Roguelike-Sequel mit neuen Herausforderungen, Upgrade-Systemen und Mythen des Unterweltreichs.

  • Release: 14. April 2026
  • Plattformen: Xbox Series X|S, Xbox auf PC, Xbox Cloud
  • Verfügbarkeit: Erscheint im Xbox Game Pass als Xbox Play Anywhere-Titel
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Moosa: Dirty Fate

Action-Adventure inspiriert von der koreanischen Geschichte. Kämpft gegen Monster und rettet euer Volk in einem mythologisch-historischen Setting.

  • Release: 2027
  • Plattformen: Xbox Series X|S, Xbox auf PC, Xbox Cloud
  • Verfügbarkeit: Erscheint im Xbox Game Pass als Xbox Play Anywhere-Titel
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Stranger Than Heaven

Ryu Ga Gotoku Studio-Titel über fünf Epochen und fünf Städte. Action & Story mit Xbox Game Pass-Ankündigungsevent am 6. Mai 2026.

  • Release: 2026 (soon) – Event am 6. Mai 2026
  • Plattformen: Xbox Series X|S, Xbox auf PC
  • Verfügbarkeit: Erscheint im Xbox Game Pass als Xbox Play Anywhere-Titel
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Super Meat Boy 3D

Tough-as-nails Plattformer jetzt in 3D. Testet eure Reflexe, meistert präzise Sprünge und überlebt brutal herausfordernde Level.

  • Release: 31. März 2026
  • Plattformen: Xbox Series X|S, Xbox auf PC, Xbox Cloud
  • Verfügbarkeit: Erscheint im Xbox Game Pass als Xbox Play Anywhere-Titel
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Vaunted

Taktisches PC-RPG mit dynamischem Kampf, explosiver Action und drei unzuverlässigen Erzählern. Entdeckt eine Expedition, die schrecklich schiefgeht.

  • Release: Später 2026
  • Plattformen: Xbox auf PC, PC Game Pass
  • Verfügbarkeit: Erscheint im PC Game Pass als Xbox Play Anywhere-Titel

Wuthering Waves

Storyreiches Action-RPG mit Anime-Open-World. Erkundet die Welt als Rover, kämpft gegen Resonatoren und erlebt motorisierte Fortbewegung.

  • Release: Juli 2026
  • Plattformen: Xbox Series X|S, Xbox auf PC, Xbox Cloud
  • Verfügbarkeit: Erscheint im Xbox Game Pass als Xbox Play Anywhere-Titel
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Welche Spiele aus der neuen Xbox Game Pass-Liste gefallen euch am besten?

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33 Kommentare Added

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  1. Lostforlive 8770 XP Beginner Level 4 | 27.03.2026 - 12:31 Uhr

    einiges gutes dabei für mich vor allem The Expanse: Osiris Reborn, Alien Deathstorm und Hades II (als Spiel für meine Ally X)!

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