Xbox Game Pass: Alle Spiele im Juli 2026 – erste Abo-Titel für Ultimate, Premium und PC bestätigt

Der Xbox Game Pass startet im Juli 2026 mit einer neuen Welle an Spielen für Ultimate-, Premium- und PC-Mitglieder.
Microsoft hat bereits eine erste Liste bestätigter Titel veröffentlicht, weitere Ankündigungen sollen in den kommenden Wochen folgen.
Den Auftakt macht am 2. Juli 2026 Tony Hawk’s Pro Skater 3+4, das direkt im Xbox Game Pass Premium verfügbar sein wird. Kurz darauf folgen mehrere neue Veröffentlichungen und Day-One-Releases über verschiedene Stufen des Abonnements hinweg.
Zu den weiteren Highlights zählt unter anderem Palworld 1.0, das am 10. Juli 2026 im Xbox Game Pass erscheint.
Ebenfalls im Juli verfügbar ist Halo: Campaign Evolved, das am 28. Juli 2026 für Xbox Series X|S, PC und Cloud startet und als eines der größten Releases des Monats gilt.
Weitere bestätigte Titel für Juli 2026 sind unter anderem Winds of Arcana: Ruination, Ascend to ZERO, Denshattack!, Planet Crafter, Mistfall Hunter sowie mehrere PC-exklusive oder zeitlich noch nicht genau terminierte Veröffentlichungen wie Shift at Midnight und Speedrunners 2: King of Speed.
Xbox Game Pass – Juli 2026 (alle bestätigten Spiele)
2. Juli 2026
- Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 – Series X|S, PC, Cloud – Neu für XGP Premium
6. Juli 2026
- Winds of Arcana: Ruination – Series X|S, PC, Cloud – Ultimate, Premium, PC
10. Juli 2026
- Palworld 1.0 – Series X|S, PC, Cloud – Ultimate, Premium, PC
13. Juli 2026
- Ascend to ZERO – Series X|S, PC, Cloud – Ultimate, PC
15. Juli 2026
- Denshattack! – Series X|S, PC, Cloud – Ultimate, PC
17. Juli 2026
- Fogpiercer – PC – Ultimate, PC
21. Juli 2026
- Planet Crafter – Series X|S, PC, Cloud – Ultimate, PC
22. Juli 2026
- Tears of Metal – PC – Ultimate, PC
28. Juli 2026
- Halo: Campaign Evolved – Series X|S, PC, Cloud – Ultimate, PC
29. Juli 2026
- Mistfall Hunter – Series X|S, PC, Cloud – Ultimate, PC
Juli 2026 (TBD)
- Shift at Midnight – Series X|S, PC, Cloud – Ultimate, PC
- Speedrunners 2: King of Speed – Series X|S, PC, Cloud – Ultimate, PC
Damit zeigt sich bereits jetzt ein abwechslungsreicher Monat im Xbox Game Pass, der sowohl große Marken als auch Indie- und Early-Access-artige Titel abdeckt.
Microsoft wird dazu in den kommenden Tagen weitere Spiele für Juli 2026 ankündigen. Wir halten euch auf dem Laufenden.
24 Kommentare AddedMitdiskutieren
Der Juli ist nicht so interessant für mich. Vielleicht Planet Crafter und Halo.
Ansonsten habe ich noch einiges zum Nachholen.
Halo ist da für mich klar das Highlight 💪.
Auf Denshattack warte ich seit dem ersten Trailer, ich hoffe dass es gut funktioniert – wir brauchen mehr davon 👍
Palworld und Halo stehen bei mir klar im Fokus.
Auch wenn ich mir die Collectors Edition von Halo Campaign Evolved vorbestellt habe, werde ich es via Game Pass zocken.
Sind ja ein paar nette Titel dabei. Mal schauen, ob mich einer davon abholen wird
Wenn Halo kommt, hab ich noch ein paar Tage Urlaub. Freu mich jetzt schon drauf.
Halo natürlich 😊
Wow, ich bin gefühlt schon seit einigen Jahren PC Game Pass-Abonnent, aber so einen Monat, in dem für mich gornix dabei ist, gab es bisher noch nie. 😀
Aber ich bin nicht traurig. Ich habe noch genug Spiele vor mir. Aktuell bin ich mal wieder mit The Witcher 3 beschäftigt.
Halo was sonst 🙂
Freu mich schon richtig auf Halo, bin sehr gespannt was es sonst noch so neues dort geben wird