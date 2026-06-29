Xbox Game Pass: Alle Spiele im Juli 2026 – erste Abo-Titel für Ultimate, Premium und PC bestätigt

Der Xbox Game Pass startet im Juli 2026 mit einer neuen Welle an Spielen für Ultimate-, Premium- und PC-Mitglieder.

Microsoft hat bereits eine erste Liste bestätigter Titel veröffentlicht, weitere Ankündigungen sollen in den kommenden Wochen folgen.

Den Auftakt macht am 2. Juli 2026 Tony Hawk’s Pro Skater 3+4, das direkt im Xbox Game Pass Premium verfügbar sein wird. Kurz darauf folgen mehrere neue Veröffentlichungen und Day-One-Releases über verschiedene Stufen des Abonnements hinweg.

Zu den weiteren Highlights zählt unter anderem Palworld 1.0, das am 10. Juli 2026 im Xbox Game Pass erscheint.

Ebenfalls im Juli verfügbar ist Halo: Campaign Evolved, das am 28. Juli 2026 für Xbox Series X|S, PC und Cloud startet und als eines der größten Releases des Monats gilt.

Weitere bestätigte Titel für Juli 2026 sind unter anderem Winds of Arcana: Ruination, Ascend to ZERO, Denshattack!, Planet Crafter, Mistfall Hunter sowie mehrere PC-exklusive oder zeitlich noch nicht genau terminierte Veröffentlichungen wie Shift at Midnight und Speedrunners 2: King of Speed.

Xbox Game Pass – Juli 2026 (alle bestätigten Spiele)

2. Juli 2026

Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 – Series X|S, PC, Cloud – Neu für XGP Premium

6. Juli 2026

Winds of Arcana: Ruination – Series X|S, PC, Cloud – Ultimate, Premium, PC

10. Juli 2026

Palworld 1.0 – Series X|S, PC, Cloud – Ultimate, Premium, PC

13. Juli 2026

Ascend to ZERO – Series X|S, PC, Cloud – Ultimate, PC

15. Juli 2026

Denshattack! – Series X|S, PC, Cloud – Ultimate, PC

17. Juli 2026

Fogpiercer – PC – Ultimate, PC

21. Juli 2026

Planet Crafter – Series X|S, PC, Cloud – Ultimate, PC

22. Juli 2026

Tears of Metal – PC – Ultimate, PC

28. Juli 2026

Halo: Campaign Evolved – Series X|S, PC, Cloud – Ultimate, PC

29. Juli 2026

Mistfall Hunter – Series X|S, PC, Cloud – Ultimate, PC

Juli 2026 (TBD)

Shift at Midnight – Series X|S, PC, Cloud – Ultimate, PC

Speedrunners 2: King of Speed – Series X|S, PC, Cloud – Ultimate, PC

Damit zeigt sich bereits jetzt ein abwechslungsreicher Monat im Xbox Game Pass, der sowohl große Marken als auch Indie- und Early-Access-artige Titel abdeckt.

Microsoft wird dazu in den kommenden Tagen weitere Spiele für Juli 2026 ankündigen. Wir halten euch auf dem Laufenden.