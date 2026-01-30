Xbox Game Pass: ANNO: Mutationem jetzt im Abo – Trailer zeigt Cyberpunk‑Metropole

Mit einem neuen Trailer feiert ANNO: Mutationem seinen Start im Xbox Game Pass. Das Action‑Adventure mit RPG‑Elementen kombiniert einen markanten 2D‑meets‑3D‑Look mit einer dichten Cyberpunk‑Atmosphäre, die von Neonlichtern, gigantischen Metropolen und düsteren Konzernstrukturen geprägt ist.

Spieler übernehmen die Rolle von Ann, einer hochtrainierten Einzelkämpferin, die einer persönlichen Mission folgt und sich durch eine Stadt voller Mega‑Corporations, mysteriöser Randgruppen und seltsamer Kreaturen schlägt. Der Mix aus schnellen Kämpfen, Erkundung und Story‑Elementen macht ANNO: Mutationem zu einem ungewöhnlichen Genre‑Hybrid, der sich klar von klassischen Cyberpunk‑Titeln abhebt.

Der Trailer zeigt eindrucksvoll, wie fließend das Spiel zwischen 2D‑Side‑Scrolling und 3D‑Erkundung wechselt, während Ann sich durch Bars, Hinterhöfe, Labore und futuristische Straßenschluchten kämpft. Mit seinem Stil, seiner Musik und seinem Tempo setzt ANNO: Mutationem auf eine unverwechselbare audiovisuelle Identität.

Ab sofort ist das Spiel im Xbox Game Pass Premium verfügbar und damit für alle Abonnenten direkt spielbar.