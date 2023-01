Xbox Game Pass: Apex Legends Perk für Ultimate Abonnenten

Autor:, in / Xbox Game Pass

Mit den Perks im Xbox Game Pass profitieren Ultimate Abonnenten von zusätzlichen Inhalten oder Angeboten in ihrer Mitgliedschaft.

Anfang der Woche etwa gab es für die Spiele Vigor und Idle Champions neue Vorteile.

Für den Battle Royale-Shooter Apex Legends steht jetzt „Arc of Gold“, ein neuer Anhänger für Waffen, bereit. Als Ultimate-Abonnent könnt ihr ihn über die Konsole oder der App am PC bzw. Smartphone bis zum 13. Februar 2023 in Anspruch nehmen.