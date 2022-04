Xbox Game Pass: April 2022 Spiele werden diese Woche enthüllt

Autor:, in / Xbox Game Pass

Die Spannung steigt und Xbox Game Pass-Abonnenten fragen sich schon: Welche Spiele erscheinen im April 2022 im Abo? Die Antwort könnte bereits heute (spätestens morgen) auf dem Servierteller präsentiert werden.

Bisher ist nur bekannt, dass MLB The Show 2022 ab dem 05. April und Chinatown Detective Agency am 07. April 2022 erscheinen werden. Doch was erwartet Xbox Game Pass-Abonnenten noch alles?

Über welche Spiele im April würdet ihr euch besonders freuen?