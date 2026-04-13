Xbox Game Pass: Asha Sharma: Das Abo ist zu teuer geworden

Xbox Game Pass steht laut geleaktem Memo vor einer möglichen Neuausrichtung hin zu einem flexibleren Abo-System.

Xbox Game Pass steht laut einem geleakten internen Memo von Microsoft offenbar vor möglichen strukturellen Änderungen, nachdem intern Bedenken zur aktuellen Preisgestaltung geäußert wurden.

In dem Dokument, dem Aussagen von Asha Sharma zugeschrieben werden, heißt es sinngemäß, dass der Game Pass aktuell von vielen Spielern als zu teuer wahrgenommen werde und daher eine bessere Balance zwischen Preis und Wert gefunden werden müsse. Gleichzeitig wird betont, dass das aktuelle Modell nicht als endgültige Lösung betrachtet wird.

Langfristig plane Microsoft demnach, den Xbox Game Pass in ein flexibleres System zu überführen, das stärker auf unterschiedliche Nutzungsmodelle eingeht. Dieses neue Konzept befinde sich jedoch noch in einer frühen Phase und solle über Tests und Anpassungen weiterentwickelt werden.

„Game Pass ist zentral für den Gaming-Wert auf Xbox. Es ist auch klar, dass das aktuelle Modell nicht das endgültige ist“, sagt Sharma. „Kurzfristig ist Game Pass für Spieler zu teuer geworden, daher brauchen wir eine bessere Wertgleichung. Langfristig werden wir Game Pass zu einem flexibleren System weiterentwickeln, was Zeit braucht, um zu testen und daraus zu lernen.“

Besonders interessant ist dabei die klare Aussage, dass Game Pass weiterhin als zentraler Bestandteil des Xbox-Ökosystems gesehen wird, gleichzeitig aber eine Weiterentwicklung notwendig sei, um den aktuellen Marktanforderungen und Spielererwartungen gerecht zu werden.

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