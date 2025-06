Xbox Game Pass: Aufnahme ins Abo erst nach 12 Monaten, meint Entwickler

Schadet der Xbox Game Pass der Spieleindustrie, seinen Entwicklern und am Ende sogar den Spielern? Ganz eindeutig kann das wohl nicht geklärt werden, insbesondere nicht die Frage, ob Spiele zum Release direkt im Abo-Service von Microsoft aufgenommen werden sollten oder nicht.

Jemand, der sich dagegen ausspricht, ist Alex Hutchinson. Der Creative Director von Raccoon Logic Studios sprach mit Gamer Social Club über Revenge of the Savage Planet, dem Nachfolger von Journey of the Savage Planet. Beide Spiele erschienen im Xbox Game Pass.

Hutchinson wurde auf die Kannibalisierung des Umsatzes angesprochen, wenn ein Spiel in den Xbox Game Pass aufgenommen wird. Gleichzeitig gelange es auch durch den Service aber in viele weitere Hände, was zu Mundpropaganda und schließlich mehr Verkäufe auch auf anderen Plattformen führen könnte.

Laut dem Creative Director stelle sich das als ein Balanceakt dar. Einerseits möchte man sein Spiel verbreiten, andererseits auch Geld verdienen, um im Geschäft bleiben zu können. Spiele zu entwickeln, sei teuer.

Er ist der persönlichen Ansicht, dass sich die Branche darauf einigen sollte, erst ein Jahr dem Release ein Spiel in den Xbox Game Pass oder ähnliche Dienste aufzunehmen.

Man solle sich dabei am alten Modell der Filmindustrie bedienen. Filme kommen zuerst ins Kino, dann auf DVD und schließlich ins TV oder zum Streaming.

Vor allem wird die aktuelle Struktur künftig gerade denen schaden, die nicht zu einem Publisher gehören, wenn es so weitergeführt wird.