Xbox Game Pass: Aufstockung-Limit betrifft nur bestimmte Länder

Autor:, in / Xbox Game Pass

Microsoft hat angekündigt, dass das Aufstockung-Limit nur ein Abo-Modell betrifft und dazu in bestimmten Ländern gilt.

Wie wir bereits berichtet haben, wurden die Preise für Neukunden am 10. Juli 2024 erhöht. Bestehende Kunden müssen mit der Preiserhöhung ab dem 12. September rechnen.

Im Beitrag, was sich alles verändert, hat Microsoft jetzt noch einmal eine Aktualisierung vorgenommen und klargestellt, dass das Aufstockungslimit von 13 Monaten in Zukunft vorerst nur für Xbox Game Pass Konsole zutrifft. Die anderen Abo-Modelle sind davon nur in den folgenden Ländern betroffen: Argentinien, Brasilien, Chile, Argentinien, Mexiko, Singapur, Taiwan und Türkei.

Microsoft erklärt: „Codes für Xbox Game Pass for Console sind bis auf Weiteres weiterhin einlösbar. Ab dem 18. September 2024 beträgt die maximale Verlängerungsfrist für Game Pass für Konsole 13 Monate. Dies hat keine Auswirkungen auf die Zeit, die Sie derzeit auf Ihrem Konto haben und die über 13 Monate hinausgeht, sondern nur auf Ihre zukünftige Fähigkeit, nach dem 18. September 2024 mehr als 13 Monate zu stapeln.“

In einem weiteren Beitrag stellt man auch die Grenzwerte vor. Wobei hier der Abschnitt mit „Xbox Game Pass für Konsole“ nicht explizit genannt wird.

Grenzwerte für Xbox Game Pass-Aufstockung

Xbox Game Pass Ultimate maximal 36

maximal 36 Xbox Game Pass Core , Game Pass für Konsole – und PC-Game Pass können in allen Ländern, in denen sie verfügbar sind, auf maximal 36 Monate verlängert werden, mit Ausnahme der folgenden, wobei der Grenzwert 13 Monate beträgt: Argentinien, Brasilien, Chile, Argentinien, Mexiko, Singapur, Taiwan und Türkei.

, – und können in allen Ländern, in denen sie verfügbar sind, auf maximal 36 Monate verlängert werden, mit Ausnahme der folgenden, wobei der Grenzwert 13 Monate beträgt: Argentinien, Brasilien, Chile, Argentinien, Mexiko, Singapur, Taiwan und Türkei. EA Play maximal 36

Wie ihr seht, scheint es auch nach der Preiserhöhung möglich zu sein, die Aufstockung auf bis zu 36 Monate zu stapeln, aber nicht in bestimmten Ländern bzw. mit Codes aus bestimmten Regionen.

Noch habt ihr aber Zeit, euer Abo günstig auf bis zu 36 Monate aufzustocken:

Danke an Silvano 92 Juve für den Tipp über das Kontaktformular.