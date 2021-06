Xbox Game Pass: Back 4 Blood möglicherweise zum Launch im Abo

Autor:, in / Xbox Game Pass

Back 4 Blood könnte zum Release seinen Weg in den Xbox Game Pass für Xbox Series X|S, Xbox One und Windows 10 PCs finden.

In der Beschreibung eines zu früh auf YouTube live geschalteten Countdowns war zu entnehmen, dass der Koop-Zombie-Shooter Back 4 Blood zum Launch in den Xbox Game Pass für Xbox Series X|S, Xbox One und Windows 10 PCs aufgenommen wird.

Besagtes Video wurde mittlerweile auf Privat gestellt. Glücklicherweise hat vorher noch schnell jemand einen Screenshot aufgenommen.

Vor kurzem wurde die Registrierung zur Early Access Open-Beta von Back 4 Blood, die vom 5. bis 9. August stattfinden wird, eröffnet. Das fertige Spiel soll am 12. Oktober für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC erscheinen und wird am 13. Juni im Rahmen der E3 2021 seinen eigenen Showcase erhalten.