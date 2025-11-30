Xbox Game Pass: Barbie und mehr Spiele werden heute aus dem Abo entfernt

Diese Spiele werden heute aus dem Xbox Game Pass-Abonnement entfernt!

Einige Spiele machen heute ihren Abgang im Xbox Game Pass! Fünf Spiele verabschieden sich heute von euch: SteamWorld Build, Octopath Traveler I und II, Lords of the Fallen (2023) sowie Barbie – Das Freundschaftsprojekt.

Xbox Game Pass – Entfernungen – 30. November 2025

SteamWorld Build (Konsole und PC)

Octopath Traveler (Konsole und PC)

Octopath Traveler II (Konsole und PC)

Lords of the Fallen (Konsole und PC)

Barbie – Das Freundschaftsprojekt (Konsole und PC)

Werdet ihr ein Spiel außer „Barbie – Das Freundschaftsprojekt“ vermissen?