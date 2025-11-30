Xbox Game Pass: Barbie und mehr Spiele werden heute aus dem Abo entfernt

Einige Spiele machen heute ihren Abgang im Xbox Game Pass! Fünf Spiele verabschieden sich heute von euch: SteamWorld Build, Octopath Traveler I und II, Lords of the Fallen (2023) sowie Barbie – Das Freundschaftsprojekt.
Xbox Game Pass – Entfernungen – 30. November 2025
- SteamWorld Build (Konsole und PC)
- Octopath Traveler (Konsole und PC)
- Octopath Traveler II (Konsole und PC)
- Lords of the Fallen (Konsole und PC)
- Barbie – Das Freundschaftsprojekt (Konsole und PC)
Werdet ihr ein Spiel außer „Barbie – Das Freundschaftsprojekt“ vermissen?
Sind ein paar gute Spiele, wäre jetzt echt enttäuscht bei dem teuren Pass, zum Glück haben sie erhöht und ich hab das Problem nicht mehr was zu verpassen.
Naja aber glaub die spiele allein reissen es nicht raus das er sich nicht mehr lohnt. Verstehe jeden der sagt es lohnt sich nicht, aber gibt auch genug für die lohnt er sich noch. Ist immer Ansichtssache
Barbie Rulez!🤣👌🏼
Aber nur noch 3 Stunden
Hab beide Octopad und LotF schon geholt, aber ist schon herb was raus geht.
Da werd ich nichts vermissen.
Immerhin fliegt mit Barbie ein Game raus welches besser ist als CoD BO7
Nichts davon gespielt, also für mich alles gut.