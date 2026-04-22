Xbox Game Pass: Baukasten-Abo-System sorgt für Diskussionen in der Community

Xbox Game Pass könnte laut Gerüchten ein flexibles Baukastensystem erhalten und löst Diskussionen aus.

Ein mögliches Baukastensystem für den Xbox Game Pass sorgt aktuell für Diskussionen rund um die Zukunft des Abomodells.

Gerüchten zufolge könnte Microsoft künftig erlauben, einzelne Bestandteile des Abos individuell zusammenzustellen. Denkbar wären verschiedene Module wie Cloud Gaming, Online-Multiplayer oder Zugriff auf bestimmte Spielebibliotheken, die je nach Bedarf kombiniert werden können.

Ein solches System würde den bisherigen festen Abo-Strukturen eine deutlich flexiblere Alternative gegenüberstellen und könnte es ermöglichen, Kosten gezielter an die eigenen Nutzungsgewohnheiten anzupassen.

Wie ein solches Modell konkret aussehen könnte, ist derzeit jedoch völlig offen. Auch bleibt unklar, welche Funktionen optional wären und welche weiterhin zum Standard gehören würden.

In der XboxDynasty-Community stellt sich damit die Frage, wie ein persönliches Wunsch-Abo aussehen würde. Welche Inhalte wären unverzichtbar, worauf könnte verzichtet werden und würde ein Baukastensystem überhaupt einen Mehrwert bieten?

Was sagt ihr? Wie würde es euch in der XboxDynasty Community gefallen? Und was würdet ihr euch zusammenstellen? Worauf könntet ihr getrost verzichten und was muss unbedingt dabei sein?

Sagt uns, was ihr von einem Xbox Game Pass Abo-Baukastensystem haltet direkt in den Kommentaren.