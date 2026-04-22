Xbox Game Pass: Baukasten-Abo-System sorgt für Diskussionen in der Community

36 Autor: , in News / Xbox Game Pass
Übersicht
Image: Depositphotos

Xbox Game Pass könnte laut Gerüchten ein flexibles Baukastensystem erhalten und löst Diskussionen aus.

Ein mögliches Baukastensystem für den Xbox Game Pass sorgt aktuell für Diskussionen rund um die Zukunft des Abomodells.

Gerüchten zufolge könnte Microsoft künftig erlauben, einzelne Bestandteile des Abos individuell zusammenzustellen. Denkbar wären verschiedene Module wie Cloud Gaming, Online-Multiplayer oder Zugriff auf bestimmte Spielebibliotheken, die je nach Bedarf kombiniert werden können.

Ein solches System würde den bisherigen festen Abo-Strukturen eine deutlich flexiblere Alternative gegenüberstellen und könnte es ermöglichen, Kosten gezielter an die eigenen Nutzungsgewohnheiten anzupassen.

Wie ein solches Modell konkret aussehen könnte, ist derzeit jedoch völlig offen. Auch bleibt unklar, welche Funktionen optional wären und welche weiterhin zum Standard gehören würden.

In der XboxDynasty-Community stellt sich damit die Frage, wie ein persönliches Wunsch-Abo aussehen würde. Welche Inhalte wären unverzichtbar, worauf könnte verzichtet werden und würde ein Baukastensystem überhaupt einen Mehrwert bieten?

Was sagt ihr? Wie würde es euch in der XboxDynasty Community gefallen? Und was würdet ihr euch zusammenstellen? Worauf könntet ihr getrost verzichten und was muss unbedingt dabei sein?

Sagt uns, was ihr von einem Xbox Game Pass Abo-Baukastensystem haltet direkt in den Kommentaren.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Xbox Game Pass

36 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. 2run 36240 XP Bobby Car Raser | 22.04.2026 - 22:22 Uhr

    Ich finde es sehr gut, wenn ich zum Beispiel Ultimate nur Xbox spiele also ohne EA und Ubisoft auswaehlen kann und dies dann bei einigen monatlichen Games monatlich dann auch aendern kann waere es optimal fuer mich

    0
  2. Johnny2k 63585 XP Romper Stomper | 22.04.2026 - 22:23 Uhr

    Birgt Chancen und Risiken, am Ende buchen alle nur noch die billigste Version .. ob die Rechnung dann noch aufgeht ?! 🙂

    0
  3. kleineAmeise 155030 XP God-at-Arms Gold | 22.04.2026 - 22:24 Uhr

    Warum nicht? Kann sich jeder eigenes Ding zusammenstellen. Ich brauche es nicht, aber wenn dann wären für mich nur First-Party Spiele von Microsoft interessant. Tag 1, vielleicht, vielleicht nicht. Mal sehen was denen noch alles einfällt.

    0
  4. Aeternitatis 55365 XP Nachwuchsadmin 7+ | 22.04.2026 - 22:36 Uhr

    Ich benötige nur den online Dienst. Der Rest kann bei mir wegfallen. Hoffentlich machen die das.

    0
  5. RumRoGERs 144185 XP Master-at-Arms Silber | 22.04.2026 - 23:00 Uhr

    Fänd ich gut, Fortnite, Ubisoft und EA wurde ich nämlich Instant abwählen.
    Was mir persönlich viel bringen würde, waren Abos abseits vom zocken also ne Kombination mit Spotify zum Bleistift. Ich find’s aber ziemlich cool, das Bewegung rein kommt. Aktuell zahlt man halt auch für Dinge die man teilweise nicht nutzt.

    0
  8. Kenty 251250 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 23.04.2026 - 00:18 Uhr

    Ich fände das gut. Dann würde ich z.B. Fortnite und Cloud sofort rauswerfen, weil ich das eh nicht brauche.

    Aber man muss wirklich erstmal abwarten, wie das neue System dann tatsächlich aussehen täte, welche Bausteine es geben täte und vor allem wann die „Bestandskunden“ bei Ultimate dann gezwungen werden die aktuellen Kosten zu bezahlen.

    Alles nur Spekulatius zur Zeit.

    0
    • oldGamer 193040 XP Grub Killer Elite | 23.04.2026 - 00:56 Uhr
      Antwort auf Kenty

      Wie definierst du hier Bestandskunden?
      Wenn du dein Abo monatlich laufen hast kostet es eben monatlich weiter und wenn du Glück hast zum alten Preis. Änderst du was zahlst du den den aktuellen Preis.
      Wenn du aber x Monate im Voraus bezahlt hast bekommst dann natürlich nicht die Kohle zurück, wäre ja Unsinnig und nur mit massig Arbeit verbunden wenn das überhaupt feststellbar ist. Hast du über Rewards gebucht? hast nen billigen Key aus dem Internet genommen? Hast nen Offizeillen zu nem günstigeren Kurs als aktuell? Die werden dir garantiert nicht die Monate die noch verbleiben dann zum aktuellen Kurs gutschreiben.

      0
  9. Tobias BTSV 90095 XP Posting Machine Level 1 | 23.04.2026 - 00:53 Uhr

    Ich brauche nur Online und die Angebote. Im einfachen Pass sind ja auch Spiele, aber nutze ich alles nicht.

    0

Hinterlasse eine Antwort