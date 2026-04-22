Xbox Game Pass: Baukasten-Abo-System sorgt für Diskussionen in der Community

Ein mögliches Baukastensystem für den Xbox Game Pass sorgt aktuell für Diskussionen rund um die Zukunft des Abomodells.
Gerüchten zufolge könnte Microsoft künftig erlauben, einzelne Bestandteile des Abos individuell zusammenzustellen. Denkbar wären verschiedene Module wie Cloud Gaming, Online-Multiplayer oder Zugriff auf bestimmte Spielebibliotheken, die je nach Bedarf kombiniert werden können.
Ein solches System würde den bisherigen festen Abo-Strukturen eine deutlich flexiblere Alternative gegenüberstellen und könnte es ermöglichen, Kosten gezielter an die eigenen Nutzungsgewohnheiten anzupassen.
Wie ein solches Modell konkret aussehen könnte, ist derzeit jedoch völlig offen. Auch bleibt unklar, welche Funktionen optional wären und welche weiterhin zum Standard gehören würden.
In der XboxDynasty-Community stellt sich damit die Frage, wie ein persönliches Wunsch-Abo aussehen würde. Welche Inhalte wären unverzichtbar, worauf könnte verzichtet werden und würde ein Baukastensystem überhaupt einen Mehrwert bieten?
Was sagt ihr? Wie würde es euch in der XboxDynasty Community gefallen? Und was würdet ihr euch zusammenstellen? Worauf könntet ihr getrost verzichten und was muss unbedingt dabei sein?
Sagt uns, was ihr von einem Xbox Game Pass Abo-Baukastensystem haltet direkt in den Kommentaren.
36 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ich finde es sehr gut, wenn ich zum Beispiel Ultimate nur Xbox spiele also ohne EA und Ubisoft auswaehlen kann und dies dann bei einigen monatlichen Games monatlich dann auch aendern kann waere es optimal fuer mich
Birgt Chancen und Risiken, am Ende buchen alle nur noch die billigste Version .. ob die Rechnung dann noch aufgeht ?! 🙂
Besser als wenn sie ganz abspringen.
Warum nicht? Kann sich jeder eigenes Ding zusammenstellen. Ich brauche es nicht, aber wenn dann wären für mich nur First-Party Spiele von Microsoft interessant. Tag 1, vielleicht, vielleicht nicht. Mal sehen was denen noch alles einfällt.
Ich benötige nur den online Dienst. Der Rest kann bei mir wegfallen. Hoffentlich machen die das.
Fänd ich gut, Fortnite, Ubisoft und EA wurde ich nämlich Instant abwählen.
Was mir persönlich viel bringen würde, waren Abos abseits vom zocken also ne Kombination mit Spotify zum Bleistift. Ich find’s aber ziemlich cool, das Bewegung rein kommt. Aktuell zahlt man halt auch für Dinge die man teilweise nicht nutzt.
Fortnite, Day1 Releases, Ubisoft + und Vielleicht sogar Cloud Gaming
WEG
Nicht schlecht das ist eine sehr gute Idee
Ich fände das gut. Dann würde ich z.B. Fortnite und Cloud sofort rauswerfen, weil ich das eh nicht brauche.
Aber man muss wirklich erstmal abwarten, wie das neue System dann tatsächlich aussehen täte, welche Bausteine es geben täte und vor allem wann die „Bestandskunden“ bei Ultimate dann gezwungen werden die aktuellen Kosten zu bezahlen.
Alles nur Spekulatius zur Zeit.
Wie definierst du hier Bestandskunden?
Wenn du dein Abo monatlich laufen hast kostet es eben monatlich weiter und wenn du Glück hast zum alten Preis. Änderst du was zahlst du den den aktuellen Preis.
Wenn du aber x Monate im Voraus bezahlt hast bekommst dann natürlich nicht die Kohle zurück, wäre ja Unsinnig und nur mit massig Arbeit verbunden wenn das überhaupt feststellbar ist. Hast du über Rewards gebucht? hast nen billigen Key aus dem Internet genommen? Hast nen Offizeillen zu nem günstigeren Kurs als aktuell? Die werden dir garantiert nicht die Monate die noch verbleiben dann zum aktuellen Kurs gutschreiben.
Ich brauche nur Online und die Angebote. Im einfachen Pass sind ja auch Spiele, aber nutze ich alles nicht.