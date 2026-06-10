Xbox Game Pass: Beatdown City Survivors startet überraschend im Ultimate-Abo

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Beatdown City Survivors ab sofort im Xbox Game Pass Ultimate spielbar.

Ab sofort können Abonnenten des Xbox Game Pass Ultimate in Beatdown City Survivors einsteigen. Das ungewöhnliche Sandbox-Survival-Spiel von NuChallenger ist seit dem 10. Juni 2026 verfügbar und erweitert das Angebot des Abodienstes um einen weiteren Action-Titel.

Im Mittelpunkt steht eine von Chaos und Monstern überrannte Stadt, die als riesiger interaktiver Spielplatz fungiert. Spieler nutzen die Umgebung zu ihrem Vorteil und kombinieren unterschiedlichste Gegenstände zu immer stärkeren und oftmals skurrilen Waffen.

Zu den Besonderheiten des Spiels gehören:

  • Interaktive Umgebungen mit explosiven und elektrischen Gefahren
  • Entzündbare Gasquellen
  • Elektrisierte Wasserpfützen
  • Zerstörbare und explodierende Fahrzeuge
  • Dutzende verschiedene Waffen zum Sammeln
  • Ungewöhnliche Ausrüstungsgegenstände wie Rohre, Tauben oder Stiefel
  • Umfangreiche Waffenkombinationen und Crafting-Möglichkeiten
  • Kämpfe gegen Zombies, Mutanten und weitere Kreaturen

Durch die Kombination von Sandbox-Elementen, Survival-Mechaniken und kreativen Waffenbauten möchte sich Beatdown City Survivors von klassischen Genrevertretern abheben.

 

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6 Kommentare Added

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  1. Ash2X 343740 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 10.06.2026 - 18:08 Uhr

    Ich weiß immer noch nicht ob es Trash ist oder irgendwann doch noch gut wird, aber der absolut nicht radiotaugliche Rap-Soundtrack ist irgendwie ziemlich cool und die Abmischung über Anlage verdammt gut 😄

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  6. Mr Poppell 120740 XP Man-at-Arms Bronze | 10.06.2026 - 21:38 Uhr

    Ich glaube das könnte was für zwischendurch sein.🤔 Das schau ich mir mal genauer an.😅

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