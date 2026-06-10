Xbox Game Pass: Beatdown City Survivors startet überraschend im Ultimate-Abo

Ab sofort können Abonnenten des Xbox Game Pass Ultimate in Beatdown City Survivors einsteigen. Das ungewöhnliche Sandbox-Survival-Spiel von NuChallenger ist seit dem 10. Juni 2026 verfügbar und erweitert das Angebot des Abodienstes um einen weiteren Action-Titel.

Im Mittelpunkt steht eine von Chaos und Monstern überrannte Stadt, die als riesiger interaktiver Spielplatz fungiert. Spieler nutzen die Umgebung zu ihrem Vorteil und kombinieren unterschiedlichste Gegenstände zu immer stärkeren und oftmals skurrilen Waffen.

Zu den Besonderheiten des Spiels gehören:

Interaktive Umgebungen mit explosiven und elektrischen Gefahren

Entzündbare Gasquellen

Elektrisierte Wasserpfützen

Zerstörbare und explodierende Fahrzeuge

Dutzende verschiedene Waffen zum Sammeln

Ungewöhnliche Ausrüstungsgegenstände wie Rohre, Tauben oder Stiefel

Umfangreiche Waffenkombinationen und Crafting-Möglichkeiten

Kämpfe gegen Zombies, Mutanten und weitere Kreaturen

Durch die Kombination von Sandbox-Elementen, Survival-Mechaniken und kreativen Waffenbauten möchte sich Beatdown City Survivors von klassischen Genrevertretern abheben.