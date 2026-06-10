Xbox Game Pass: Beatdown City Survivors startet überraschend im Ultimate-Abo

Ab sofort können Abonnenten des Xbox Game Pass Ultimate in Beatdown City Survivors einsteigen. Das ungewöhnliche Sandbox-Survival-Spiel von NuChallenger ist seit dem 10. Juni 2026 verfügbar und erweitert das Angebot des Abodienstes um einen weiteren Action-Titel.
Im Mittelpunkt steht eine von Chaos und Monstern überrannte Stadt, die als riesiger interaktiver Spielplatz fungiert. Spieler nutzen die Umgebung zu ihrem Vorteil und kombinieren unterschiedlichste Gegenstände zu immer stärkeren und oftmals skurrilen Waffen.
Zu den Besonderheiten des Spiels gehören:
- Interaktive Umgebungen mit explosiven und elektrischen Gefahren
- Entzündbare Gasquellen
- Elektrisierte Wasserpfützen
- Zerstörbare und explodierende Fahrzeuge
- Dutzende verschiedene Waffen zum Sammeln
- Ungewöhnliche Ausrüstungsgegenstände wie Rohre, Tauben oder Stiefel
- Umfangreiche Waffenkombinationen und Crafting-Möglichkeiten
- Kämpfe gegen Zombies, Mutanten und weitere Kreaturen
Durch die Kombination von Sandbox-Elementen, Survival-Mechaniken und kreativen Waffenbauten möchte sich Beatdown City Survivors von klassischen Genrevertretern abheben.
6 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ich weiß immer noch nicht ob es Trash ist oder irgendwann doch noch gut wird, aber der absolut nicht radiotaugliche Rap-Soundtrack ist irgendwie ziemlich cool und die Abmischung über Anlage verdammt gut 😄
Ist nichts für mich. Trotzdem Danke für die Info. 👍🏻
Auch hier bin ich raus.
Nee passe da auch
Reinschauen werd ik mal 😅🤗 danke für die Info
Ich glaube das könnte was für zwischendurch sein.🤔 Das schau ich mir mal genauer an.😅