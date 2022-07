Xbox Game Pass: Bevorstehende Ultimate Perks enthüllt

Falls ihr eine Xbox Game Pass Ultimate-Mitgliedschaft habt, könnt ihr euch mit eurem Abonnement zahlreiche Vorteile und Perks sichern. Nun hat Microsoft die Ultimate Perks der nächsten Wochen offiziell enthüllt.

26. Juli – Minecraft: Swamp Dweller’s Bundle

2. August – Fall Guys: Coconut Milk Costume

2. August – Century: Age of Ashes: Krød Slaglands Dragon Bundle

Um euch eure Vorteile und Perks zu sichern, besucht einfach die Perks-Galerie auf Xbox Series X|S oder Xbox One, in der Xbox App auf Windows PC oder in der Xbox Game Pass Mobile App. Falls ihr irgendwelche Codes nicht verwendet, dann haut sie einfach unter diese Meldung in die Kommentare, vielleicht kann sie jemand aus der Community gebrauchen.