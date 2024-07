Xbox Game Pass: Bislang nur 2 Spiele für August bestätigt

Zweifellos wird der Xbox Games Pass auch im August 2024 wieder so manch ein Highlight bereithalten. Dennoch sieht das Line-up aktuell noch etwas mager aus. Bestätigt wurden bisweilen und so kurz vor Ende des Monats Juli bislang nur zwei Spiele, die neu in den Game Pass einziehen.

Dabei handelt es sich um Creatures of Ava und SOPA: Tale of the Stolen Potato.

Ersten Informationen zufolge zieht Creatures of Ava am 7. August ins Abo ein. In diesem Spiel liegt es an euch, verschiedene Kreaturen zu retten. Dem Spiel liegt eine Natur- und Tierschutzbotschaft zugrunden.

Für SOPA: Tale of the Stolen Potato wurde derweil noch kein Termin genannt. Im Mittelpunkt dieses handlungsgetriebenen Spiels steht ein kleiner Junge, der auf der Suche nach den Zutaten für die Suppe seiner Großmutter ein fantasievolles Land erkundet.