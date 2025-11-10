Xbox Game Pass: Blockbuster und mehr diese Woche im Abo

Von epischen Missionen bis zu tierischem Chaos: Sechs neue Spiele im Xbox Game Pass sorgen für Spannung, Humor und Abwechslung!

Der Xbox Game Pass bringt in dieser Woche ein starkes Line-up mit frischen Spielen voller Action, Abenteuer, Humor und Spannung. Ab dem 11. November 2025 starten gleich mehrere Highlights, die für jeden Geschmack etwas bieten.

Mit Great God Grove erwartet euch ein mystisches Action-Erlebnis, das auf Cloud, PC und Xbox Series X|S verfügbar ist. Ebenfalls am selben Tag erscheint Lara Croft and the Temple of Osiris, das Koop-Abenteuer rund um die ikonische Schatzjägerin – perfekt für alle, die Rätsel, Fallen und Teamarbeit lieben. Für humorvolle Unterhaltung sorgt Pigeon Simulator, in dem ihr Chaos aus der Vogelperspektive stiftet.

Am 12. November folgen gleich zwei weitere Titel: Relic Hunters Legend, ein rasanter Koop-Shooter mit RPG-Elementen, sowie Winter Burrow, ein charmantes Survival-Abenteuer über Mut, Heimkehr und die Kraft der Natur.

Den Abschluss dieser ereignisreichen Woche bildet am 14. November der große Blockbuster Call of Duty: Black Ops 7. Der neueste Teil der erfolgreichen Shooter-Reihe ist ab Release direkt im Game Pass Ultimate und PC Game Pass verfügbar und bringt intensive Action und spektakuläre Missionen auf Cloud, Konsole und PC.

Xbox Game Pass – November 2025

11. November 2025 – Great God Grove (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Premium

11. November 2025 – Lara Croft and the Temple of Osiris (Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Premium

11. November 2025 – Pigeon Simulator (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

12. November 2025 – Relic Hunters Legend (Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Premium

12. November 2025 – Winter Burrow (Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

14. November 2025 – Call of Duty: Black Ops 7 (Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Diese Woche im Xbox Game Pass bietet euch somit eine gelungene Mischung aus epischem Abenteuer, emotionaler Erzählung und purer Action – ideal für alle, die Neues entdecken oder einfach in fesselnde Welten eintauchen möchten.

Worauf freut ihr euch am meisten?