Xbox Game Pass: Brandneue Ultimate Perks und kostenlose Vorteile

Im Juni stehen euch als Xbox Game Pass Ultimate-Mitglieder erneut verschiedene In-Game-Vorteile zur Verfügung. Einige Angebote sind bereits jetzt verfügbar, andere folgen in den kommenden Tagen.

Für Stumble Guys könnt ihr ab sofort das Neon Bundle einlösen, das den Neon Legendary Skin, das Emote „Popped Bubble“ sowie 250 Gems und 50 Tokens enthält.

In den USA steht ebenfalls ab sofort der Minecraft Marketplace Pass für einen Monat zur Verfügung. Dieser ermöglicht euch Zugriff auf zahlreiche Inhalte im Minecraft-Marktplatz, darunter Welten, Add-ons, Skins und Texturpakete.

Ebenfalls nur in den USA ist das Idle Champions of the Forgotten Realms-Perk erhältlich. Ihr könnt fünf Champions freischalten – darunter Dungeon Master, Eric, Hank, Sheila und Diana – und erhaltet 160 Platin-Champion-Truhen.

Ab sofort erhalten Mitglieder mit EA Play-Zugang im Rahmen des Xbox Game Pass Ultimate-Abonnements in Apex Legends den Gold Tribal Mask Weapon Charm, ein kosmetisches Accessoire zur Individualisierung der Ausrüstung.

Am 10. Juni folgt ein weiteres exklusives Perk für Konsolenspieler: das Rainbow Six Siege X: Mute Pack. Dieses enthält ein Paket mit Kopfbekleidung, Uniform und Waffenskin für den Operator Mute und begleitet das größte Update in der Geschichte von Rainbow Six Siege.

Ab dem 6. Juni stehen Xbox Game Pass Ultimate-Mitgliedern neue In-Game-Vorteile zur Verfügung. Für das Spiel Zenless Zone Zero erhaltet ihr auf Cloud und Konsole ein spezielles Belohnungspaket. Dieses umfasst 80 Polychrom, 2 Ether-Batterien, 10 Senior Investigator Logs, 15 W-Engine-Energiemodule sowie 75.000 Denny.

Auch Splitgate 2 bietet ab diesem Tag exklusive Inhalte. Mitglieder von Game Pass Ultimate und PC Game Pass können sich auf allen Plattformen – Cloud, Konsole und PC – das Aeros Javi Ace Skin sichern.