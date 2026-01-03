Xbox Game Pass: Buckshot Roulette wird 2026 zum nächsten großen Abo‑Highlight

Buckshot Roulette erscheint offiziell im Jahr 2026 auf Konsolen, wie Entwickler Mike Klubnika und Publisher Critical Reflex in einem neuen Steam‑Update bekannt gegeben haben.

Die Veröffentlichung war ursprünglich für 2025 geplant, musste jedoch aufgrund technischer Schwierigkeiten verschoben werden. Die Portierung auf Basis der Godot‑Engine stellte das Team vor größere Herausforderungen, die inzwischen gelöst wurden.

Damit befindet sich das Projekt wieder auf Kurs und wird im kommenden Jahr nicht nur auf Konsolen erscheinen, sondern auch direkt in den Xbox Game Pass aufgenommen.

Der ungewöhnliche Indie‑Horror‑Titel hat sich durch seine Mischung aus Glücksspiel‑Mechanik und psychologischer Spannung einen besonderen Ruf erarbeitet und zählt zu den auffälligsten Projekten, die 2026 den Xbox Game Pass erweitern. Die Entwickler betonen, dass die Verzögerung notwendig war, um die Qualität der Konsolenfassung sicherzustellen und ein stabiles Spielerlebnis zu gewährleisten.

Für das kommende Jahr kündigt das Team außerdem zusätzliche Inhalte an. Dazu gehören eine neue physische Edition des Soundtracks sowie weitere Merchandise‑Wellen, die Fans des Spiels und seiner markanten Ästhetik ansprechen sollen.

Während der Release näher rückt, wächst die Vorfreude auf einen Titel, der sich bereits jetzt als eines der spannendsten Game‑Pass‑Highlights des Jahres 2026 positioniert.