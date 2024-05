Xbox Game Pass: Call of Duty: Black Ops 6 zum Release im Abo

Wer von euch ein Xbox Game Pass-Abonnement abgeschlossen hat, der kann sich gegen Ende 2024 (voraussichtlich am 25. Oktober) auf den Ego-Shooter des Jahres freuen: Call of Duty: Black Ops 6.

Wie bereits gestern offiziell bestätigt wurde, erscheint Call of Duty: Black Ops 6 zur Veröffentlichung im Xbox Game Pass-Abonnement. Egal, ob Xbox Game Pass, Xbox Game Pass PC oder Xbox Game Pass Ultimate, das Spiel Call of Duty: Black Ops 6 ist dabei.

Bitte beachtet jedoch, dass ihr mit einem Xbox Game Pass Core-Abonnement offensichtlich erst einmal nicht Call of Duty: Black Ops 6 nutzen könnt – auch nicht den Multiplayer, da XGP-Core „Multiplayer Gaming“ an sich nicht enthält. Also keine großen Neuigkeiten an dieser Stelle. Diese Details hat Microsoft gegenüber Geoff Keighley bestätigt.

Call of Duty: Black Ops 6 wird beim Xbox Games Showcase am 9. Juni mit einer eigenen Direct-Show präsentiert. Möglicherweise erfahren wir dann auch den offiziellen Release-Termin. Es ist außerdem davon auszugehen, dass Xbox Game Pass-Abonnenten ebenfalls Zugang zur Multiplayer-Beta erhalten werden. Offiziell wurde dazu aber noch nichts verkündet.

Weitere Informationen zum Shooter, erhaltet ihr in der Call of Duty: Black Ops 6 Übersicht.