Xbox Game Pass: Call of Duty, Diablo und Overwatch zukünftig im Abo

Autor:, in / Xbox Game Pass

Microsoft bekräftigte heute seine Absicht, Spielereihen wie Call of Duty, Diablo und Overwatch aus dem Activision Blizzard-Katalog in den Game Pass zu bringen.

Heute sprach Phil Spencer als Chef der Xbox- und Gaming-Sparte bei Microsoft über mögliche Bedenken wegen der Übernahmen von Activision Blizzard seitens der Spieler, aber auch von Entwicklern und insbesondere den Behörden.

Die Meldung dazu könnt ihr hier nachlesen.

Was die Aufnahme von Spielen aus dem umfangreichen Katalog aus dem Hause Activision und Blizzard Entertainment betrifft, bestätigte man die Absicht, Spielereihen wie Call of Duty: Diablo und Overwatch in den Game Pass zu bringen.

Einen Zeitpunkt, wann die Spiele erscheinen werden, wurde verständlicherweise nicht genannt. Schließlich wird die Übernahme noch von einigen Behörden geprüft. Es dürfte aber wohl bis zum endgültigen Abschluss dauern.

Auszug aus dem Artikel von Phil Spencer:

„Wir beabsichtigen, die beliebte Spielesammlung von Activision Blizzard – darunter Overwatch, Diablo und Call of Duty – im Game Pass verfügbar zu machen und diese Spiele-Communities zu vergrößern. Indem wir den Spielern einen noch größeren Mehrwert bieten, hoffen wir, den Game Pass weiter auszubauen und seine Attraktivität auf Mobiltelefone und alle verbundenen Geräte auszuweiten.“