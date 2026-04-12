Xbox Game Pass: Call of Duty könnte 2026 nicht mehr Day One im Abo erscheinen – Gerücht

Berichte deuten darauf hin, dass Microsoft die Day-One-Veröffentlichung von Call of Duty im Xbox Game Pass überdenkt.

Call of Duty könnte laut aktuellen Berichten künftig nicht mehr automatisch zum Release im Xbox Game Pass erscheinen. Dabei handelt es sich um nicht bestätigte Informationen, die auf Aussagen Jez Corden basieren.

Im Raum steht die Möglichkeit, dass Xbox darüber nachdenkt, kommende Teile der Reihe nicht mehr direkt zum Launch in den Abo-Dienst aufzunehmen. Konkret wird von einer „möglichen Änderung“ gesprochen, die bereits dieses Jahr greifen könnte.

Hintergrund der Überlegungen sollen wirtschaftliche Faktoren sein. Demnach könnte die Day-One-Verfügbarkeit großer Titel wie Call of Duty Auswirkungen auf Verkaufszahlen und Einnahmen haben, was intern zu Diskussionen über die langfristige Strategie geführt haben soll.

Die Aussagen stammen unter anderem von Brancheninsider Jez Corden, der betont, dass es sich lediglich um eine Möglichkeit handelt und keine endgültige Entscheidung gefallen sei.

In den vergangenen Jahren wurden große Teile der Reihe wie Call of Duty: Black Ops 6 und Black Ops 7 bereits direkt zum Release im Game Pass angeboten, was als wichtiger Bestandteil der Xbox-Strategie galt.

Ob Xbox diesen Kurs tatsächlich ändert, ist derzeit unklar. Offizielle Aussagen dazu gibt es nicht, weshalb die Informationen weiterhin als Gerücht einzuordnen sind.