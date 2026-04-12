Xbox Game Pass: Call of Duty könnte 2026 nicht mehr Day One im Abo erscheinen – Gerücht

Call of Duty könnte laut aktuellen Berichten künftig nicht mehr automatisch zum Release im Xbox Game Pass erscheinen. Dabei handelt es sich um nicht bestätigte Informationen, die auf Aussagen Jez Corden basieren.
Im Raum steht die Möglichkeit, dass Xbox darüber nachdenkt, kommende Teile der Reihe nicht mehr direkt zum Launch in den Abo-Dienst aufzunehmen. Konkret wird von einer „möglichen Änderung“ gesprochen, die bereits dieses Jahr greifen könnte.
Hintergrund der Überlegungen sollen wirtschaftliche Faktoren sein. Demnach könnte die Day-One-Verfügbarkeit großer Titel wie Call of Duty Auswirkungen auf Verkaufszahlen und Einnahmen haben, was intern zu Diskussionen über die langfristige Strategie geführt haben soll.
Die Aussagen stammen unter anderem von Brancheninsider Jez Corden, der betont, dass es sich lediglich um eine Möglichkeit handelt und keine endgültige Entscheidung gefallen sei.
In den vergangenen Jahren wurden große Teile der Reihe wie Call of Duty: Black Ops 6 und Black Ops 7 bereits direkt zum Release im Game Pass angeboten, was als wichtiger Bestandteil der Xbox-Strategie galt.
Ob Xbox diesen Kurs tatsächlich ändert, ist derzeit unklar. Offizielle Aussagen dazu gibt es nicht, weshalb die Informationen weiterhin als Gerücht einzuordnen sind.
30 Kommentare AddedMitdiskutieren
Brauchts auch net im Abo.
Wissen die eigentlich was die dauernd so von sich geben?
Scheint mir nämlich nicht der Fall zu sein.
300 Millionen Verlust? Gemessen an was? Angeblich hat CoD doch weniger Spieler wegen Battlefield, wegen Ark Raiders, weils schlecht ist. Und dann nimmt man Verkaufszahlen wo all das nicht zugetroffen hat als Vergleich?
Als nächstes kommt dann wohl das niemand mehr Auto fährt weil der Sprit so teuer ist. Ist die selbe Logik. nein, es wird nur von manchen weniger gefahren, das ist alles. Die Straßen sind genauso voll wie vorher auch.
Zumal gerade CoD nicht alleine von seinen Verkäufen lebt sondern vom dem was es an GaaS einnimmt. Skins, Battlepass etc.
Ja, es gibt durch GamePass vielleicht weniger Verkäufe, aber mehr Spieler.
Ja es fehlen Einnahmen durch Verkäufe, aber auch wieder mehr Einnahmen durch
Gerade die Spielerzahlen zeigen ja das da absolut null Zusammengang besteht. Wenn die Spielerzahlen rückläufig sind werden sie nicht wieder steigen nur weil das Spiel wieder nur für 80.- haben ist. Sie wären dann noch Rückläufiger.
Wenn die Spieler eine Version schlecht finden, dann überdenken sie den Kauf des Nachfolgers vorher schon und kaufen nicht noch extra weil ja nur besser werden kann.
Vollkommen hohl diese Diskussion die der da anregt, vor allem weil es an einem einzigen Spiel ausgemacht wird.
Und vor allem : es ist nur eine Möglichkeit. Ja, genauso wie es möglich ist das es doch Regnet anstatt nur angesagte Sonne vorhanden ist.
Hauptsache mal wieder den Mund aufgemacht und Geld damit verdient, und selbst wenn es der größte Schwachsinn ist nur damit man mal wieder in aller Munde ist.
Kommts hinterher so dann schwellt man stolz die Brust weil „man hats ja gesagt“ und wenn nicht schwellt man sie auch weil „man hat ja gesagt es wäre nur eine Möglichkeit und hatte trotzdem Recht damit, weil Möglichkeit ist ja Umsetzung“
Das Problem ist, das Black ops 7 einfach ein sehr sehr schlechtes spiel ist.
Das Problem ist das viele auf BF6 gehofft hatten und sich noch viel mehr haben von deren Vermarktung Blendung lassen.
Das 2. Problem ist das AR für viele etwas interessantes darstellte.
Wäre beides ein Jahr vorher gekommen hätte man genau das Gleiche gebracht als Argumentation und wenns 2 Jahre vorher gewesen wäre hätte man sich was anderes ausdenken müssen.
Hätte et im GP Abo Day One gespielt, so dann nit 😅 is kein game das ik besitzen muss ✌🏻
Die sollen den Gamepass einfach komplett umkrempeln und generell keine dayone Veröffentlichungen…CoD raus wäre aber sicher mal n guter Anfang 🙂
Und wahrscheinlich dann noch den GP Preis anheben oder was?
Ich glaub da stehen eher Preissekungen auf dem Plan damit er wieder attraktiver wird und mit Call of Duty hätten sie wohl nem riesigen Geldfresser Weg.
Die Leute bei Microsoft sind keine Anfänger. Die werden schon wissen was nötig ist um an ihre Ziele zu kommen.
Der war gut…war doch als Witz gedacht, oder?
Sollten den Ramschpass komplett abschaffen, wäre man auch nicht beleidigt.
Kann MS gerne machen. Was sie nicht gerne tun werden, ist dann den Preis wieder entsprechend zu senken.
Hm bisher schien es unter Asha ganz ordentlich zu laufen…. schön zu sehen dass sie es bei MS immer noch drauf haben🐵
Wird doch im Abo überwiegend nur die Kampagne gespielt oder? Glaube die hardcore zocker kaufen sich das da sie innerhalb von 3 Monaten sonst schon mehr zahlen würden als der Gamepass kostet