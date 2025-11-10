Xbox Game Pass: Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remastered bald im Abo – Gerücht

Ein neues Gerücht sorgt derzeit in der Xbox-Community für Aufsehen: Eine Anzeige auf Xbox Dashboard soll darauf hinweisen, dass Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered möglicherweise bald Teil des Abodienstes wird.

Mehrere Nutzerinnen und Nutzer berichten, dass das Remaster des beliebten Einzelspieler-Klassikers in einer aktuellen Xbox Game Pass-Werbung kurzzeitig mit dem Hinweis: „Xbox Game Pass Premium für 1$“ zu sehen war, was auf eine bevorstehende Integration in den Katalog hindeuten könnte.

Rumor – a Xbox Game Pass Ultimate ad on Xbox dashboard appears to show 'Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered' potentially joining the service soon via: u/TypicalNarr pic.twitter.com/6Q0A8ml3Be — CharlieIntel (@charlieINTEL) November 8, 2025

Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered ist eine überarbeitete Version der ikonischen Kampagne aus dem Jahr 2009. Sie bietet überarbeitete Grafiken in 4K-Auflösung, HDR-Unterstützung sowie modernisierte Effekte und Animationen.

Das Spiel konzentriert sich ausschließlich auf den Story-Modus und lässt euch legendäre Missionen wie Cliffhanger, No Russian oder The Gulag erneut erleben – in deutlich verbesserter visueller Qualität.

Bisher haben Microsoft und Activision Blizzard den möglichen Xbox Game Pass-Release nicht offiziell bestätigt.

Angesichts der Integration zahlreicher Call of Duty-Titel in den Xbox Game Pass seit der Übernahme von Activision Blizzard gilt der Schritt jedoch als wahrscheinlich. Jedoch sicher nicht zur Veröffentlichung von Call of Duty: Black Ops 7.

Sollte sich das Gerücht bestätigen, wäre Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered jedenfalls ein weiterer großer Zuwachs für den Dienst und eine willkommene Gelegenheit für Fans, die legendäre Kampagne erneut zu spielen – diesmal als Teil von Xbox Game Pass Ultimate.