Xbox Game Pass: Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remastered bald im Abo – Gerücht

Gerücht: Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remastered könnte bald im Xbox Game Pass erscheinen

Ein neues Gerücht sorgt derzeit in der Xbox-Community für Aufsehen: Eine Anzeige auf Xbox Dashboard soll darauf hinweisen, dass Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered möglicherweise bald Teil des Abodienstes wird.

Mehrere Nutzerinnen und Nutzer berichten, dass das Remaster des beliebten Einzelspieler-Klassikers in einer aktuellen Xbox Game Pass-Werbung kurzzeitig mit dem Hinweis: „Xbox Game Pass Premium für 1$“ zu sehen war, was auf eine bevorstehende Integration in den Katalog hindeuten könnte.

Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered ist eine überarbeitete Version der ikonischen Kampagne aus dem Jahr 2009. Sie bietet überarbeitete Grafiken in 4K-Auflösung, HDR-Unterstützung sowie modernisierte Effekte und Animationen.

Das Spiel konzentriert sich ausschließlich auf den Story-Modus und lässt euch legendäre Missionen wie Cliffhanger, No Russian oder The Gulag erneut erleben – in deutlich verbesserter visueller Qualität.

Bisher haben Microsoft und Activision Blizzard den möglichen Xbox Game Pass-Release nicht offiziell bestätigt.

Angesichts der Integration zahlreicher Call of Duty-Titel in den Xbox Game Pass seit der Übernahme von Activision Blizzard gilt der Schritt jedoch als wahrscheinlich. Jedoch sicher nicht zur Veröffentlichung von Call of Duty: Black Ops 7.

Sollte sich das Gerücht bestätigen, wäre Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered jedenfalls ein weiterer großer Zuwachs für den Dienst und eine willkommene Gelegenheit für Fans, die legendäre Kampagne erneut zu spielen – diesmal als Teil von Xbox Game Pass Ultimate.

  2. Robilein 1176270 XP Xboxdynasty Legend Gold | 10.11.2025 - 07:53 Uhr

    Immer noch eines der besten Fortsetzungen der Spielegeschichte. Großartige filmreif inszenierte Kampagne und ein sehr guter Multiplayer. Wäre echt Klasse wenn es aufgenommen werden sollte.

    0
  3. HakunaTraumata 107560 XP Master User | 10.11.2025 - 08:32 Uhr

    Für 26€ überlege ich es mir. Aber wahrscheinlich würde ich es auf Disk günstiger bekommen

    0
    • XboxLoki 8780 XP Beginner Level 4 | 10.11.2025 - 09:25 Uhr
      Antwort auf HakunaTraumata

      Soviel ich weiß gibt’s das Remaster leider nicht als Disk. Aber digital günstiger als 26€ auf jeden Fall, war oder ist gerade sogar wieder im Angebot für 15€. Normal Preis glaube ich 20€.

      1
  4. RappScallion 14320 XP Leetspeak | 10.11.2025 - 08:36 Uhr

    No Russian. Ich hab damals noch immer die Pegi-Versionen beim Import-Händler gekauft und durfte bei MW2 die armen, unschuldigen Leute am Flughafen abknallen. Die Empörung im Mainstream darüber war zu köstlich.

    0
  6. Katanameister 239760 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 10.11.2025 - 09:03 Uhr

    Hab ich mir damals schon zur Veröffentlichung im Xbox Store gekauft, also uninteressant für mich, Cold War könnten sie mal bringen.

    0
  9. Dr Gnifzenroe 261805 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 10.11.2025 - 11:04 Uhr

    Habe es mir vor einiger Zeit als Download Code für ca 6 Euro bei eneba geholt. Trotzdem natürlich ein guter Neuzugang für den GP.

    0
  10. d4wGkw0n 18440 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 10.11.2025 - 11:58 Uhr

    Habe es damals auf dem PC gezockt. War nach CoD 2 wieder das erste CoD was ich gespielt hatte.

    Würde ich vielleicht noch mal reinschauen, wenn ein Remaster kommt.

    0

