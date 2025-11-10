Xbox Game Pass: Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remastered bald im Abo – Gerücht

Ein neues Gerücht sorgt derzeit in der Xbox-Community für Aufsehen: Eine Anzeige auf Xbox Dashboard soll darauf hinweisen, dass Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered möglicherweise bald Teil des Abodienstes wird.
Mehrere Nutzerinnen und Nutzer berichten, dass das Remaster des beliebten Einzelspieler-Klassikers in einer aktuellen Xbox Game Pass-Werbung kurzzeitig mit dem Hinweis: „Xbox Game Pass Premium für 1$“ zu sehen war, was auf eine bevorstehende Integration in den Katalog hindeuten könnte.
Rumor – a Xbox Game Pass Ultimate ad on Xbox dashboard appears to show 'Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered' potentially joining the service soon
via: u/TypicalNarr pic.twitter.com/6Q0A8ml3Be
— CharlieIntel (@charlieINTEL) November 8, 2025
Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered ist eine überarbeitete Version der ikonischen Kampagne aus dem Jahr 2009. Sie bietet überarbeitete Grafiken in 4K-Auflösung, HDR-Unterstützung sowie modernisierte Effekte und Animationen.
Das Spiel konzentriert sich ausschließlich auf den Story-Modus und lässt euch legendäre Missionen wie Cliffhanger, No Russian oder The Gulag erneut erleben – in deutlich verbesserter visueller Qualität.
Bisher haben Microsoft und Activision Blizzard den möglichen Xbox Game Pass-Release nicht offiziell bestätigt.
Angesichts der Integration zahlreicher Call of Duty-Titel in den Xbox Game Pass seit der Übernahme von Activision Blizzard gilt der Schritt jedoch als wahrscheinlich. Jedoch sicher nicht zur Veröffentlichung von Call of Duty: Black Ops 7.
Sollte sich das Gerücht bestätigen, wäre Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered jedenfalls ein weiterer großer Zuwachs für den Dienst und eine willkommene Gelegenheit für Fans, die legendäre Kampagne erneut zu spielen – diesmal als Teil von Xbox Game Pass Ultimate.
11 Kommentare AddedMitdiskutieren
Das wäre nett, hab mal wieder Lust auf Kopf-aus-Schlauchlevelballereien.
Immer noch eines der besten Fortsetzungen der Spielegeschichte. Großartige filmreif inszenierte Kampagne und ein sehr guter Multiplayer. Wäre echt Klasse wenn es aufgenommen werden sollte.
Für 26€ überlege ich es mir. Aber wahrscheinlich würde ich es auf Disk günstiger bekommen
Soviel ich weiß gibt’s das Remaster leider nicht als Disk. Aber digital günstiger als 26€ auf jeden Fall, war oder ist gerade sogar wieder im Angebot für 15€. Normal Preis glaube ich 20€.
No Russian. Ich hab damals noch immer die Pegi-Versionen beim Import-Händler gekauft und durfte bei MW2 die armen, unschuldigen Leute am Flughafen abknallen. Die Empörung im Mainstream darüber war zu köstlich.
Top 👍🏻
Hab ich mir damals schon zur Veröffentlichung im Xbox Store gekauft, also uninteressant für mich, Cold War könnten sie mal bringen.
Rein in den Game Pass damit.😄
Hab ich schon gespielt, ein zweites mal brauche ich es aber nicht.
Habe es mir vor einiger Zeit als Download Code für ca 6 Euro bei eneba geholt. Trotzdem natürlich ein guter Neuzugang für den GP.
Habe es damals auf dem PC gezockt. War nach CoD 2 wieder das erste CoD was ich gespielt hatte.
Würde ich vielleicht noch mal reinschauen, wenn ein Remaster kommt.