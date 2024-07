Xbox Game Pass: Call of Duty: Modern Warfare III ab Mittwoch im Abo – Gerücht

In dieser Woche sieht es mit neuen Spielen im Xbox Game Pass mau aus. Wie wir heute Morgen berichtet hatten, gibt es keine geplanten Neuzugänge im Katalog.

Doch womöglich räumt Microsoft einem Blockbuster nur den Platz ein, den es verdient.

Angeblich wird Call of Duty: Modern Warfare III diese Woche im Xbox Game Pass für Konsole und PC erscheinen.

Wie die zuverlässige Quelle eXtas1stv via X behauptet, wird der Shooter am 24. Juli, also schon diesen Mittwoch, in das Abo aufgenommen. Da sei man sich zu 100 % sicher.

Was glaubt ihr: Stopft Microsoft damit das Sommerloch und läutet mit Call of Duty: Modern Warfare III den Beginn von Spielen aus dem Hause Activision im Xbox Game Pass ein?