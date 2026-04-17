Xbox Game Pass: Call of Duty Modern Warfare jetzt im Abo verfügbar

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Call of Duty Modern Warfare ist ab sofort im Xbox Game Pass Ultimate und Premium spielbar.

Call of Duty: Modern Warfare ist ab sofort im Xbox Game Pass Ultimate und Premium verfügbar und erweitert damit das Shooter-Angebot des Abonnements um einen weiteren bekannten Serientitel.

Der beliebte Teil der Call of Duty-Reihe kann damit direkt über den Game Pass gespielt werden, ohne dass ein separater Kauf erforderlich ist. Spieler erhalten Zugriff auf die vollständige Kampagne sowie die bekannten Multiplayer-Inhalte, die den Titel seit seiner Veröffentlichung geprägt haben.

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8 Kommentare Added

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  3. Robilein 1247090 XP Xboxdynasty Legend Platin | 17.04.2026 - 19:00 Uhr

    Michael-Bay-Action-Popcorn-Kino Kampagne vom feinsten. Besser geht’s nicht mehr. Kann ich jedem nur empfehlen🙂

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  4. d4wGkw0n 43940 XP Hooligan Schubser | 17.04.2026 - 19:03 Uhr

    Super, werde die Kampagne dann mal weiterspielen und beenden. Sollte nicht mehr allzu viel sein.

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  5. HakunaTraumata 123690 XP Man-at-Arms Silber | 17.04.2026 - 19:06 Uhr

    Multiplayer geht noch. da spielen die hardcore Camper in den tiefsten Ecken und bewegen sich nicht.

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  6. Ash2X 330240 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 17.04.2026 - 20:17 Uhr

    Ich will doch nur mal den ungeliebten Vanguard nachholen… 😄

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  7. oldGamer 189200 XP Battle Rifle God | 17.04.2026 - 20:57 Uhr

    Die sollen endlich mal bei all ihren Studios play anyware gescheit einführen anstatt sowas zu bringen 🙁
    Ist ja schlimm das man das Programm was sie selbst so bewerben nicht mal „intern“ überall angeboten wird 🙁

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