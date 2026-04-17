Xbox Game Pass: Call of Duty Modern Warfare jetzt im Abo verfügbar

Call of Duty: Modern Warfare ist ab sofort im Xbox Game Pass Ultimate und Premium verfügbar und erweitert damit das Shooter-Angebot des Abonnements um einen weiteren bekannten Serientitel.
Der beliebte Teil der Call of Duty-Reihe kann damit direkt über den Game Pass gespielt werden, ohne dass ein separater Kauf erforderlich ist. Spieler erhalten Zugriff auf die vollständige Kampagne sowie die bekannten Multiplayer-Inhalte, die den Titel seit seiner Veröffentlichung geprägt haben.
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8 Kommentare AddedMitdiskutieren
Nichts für mich. Trotzdem Danke für die Info. 👍🏻
Mir reicht die Kampagne, werde ich mir in Kürze herunterladen.
Michael-Bay-Action-Popcorn-Kino Kampagne vom feinsten. Besser geht’s nicht mehr. Kann ich jedem nur empfehlen🙂
Super, werde die Kampagne dann mal weiterspielen und beenden. Sollte nicht mehr allzu viel sein.
Multiplayer geht noch. da spielen die hardcore Camper in den tiefsten Ecken und bewegen sich nicht.
also alles wie 2019
Ich will doch nur mal den ungeliebten Vanguard nachholen… 😄
Die sollen endlich mal bei all ihren Studios play anyware gescheit einführen anstatt sowas zu bringen 🙁
Ist ja schlimm das man das Programm was sie selbst so bewerben nicht mal „intern“ überall angeboten wird 🙁