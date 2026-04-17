Xbox Game Pass: Call of Duty Modern Warfare jetzt im Abo verfügbar

Call of Duty: Modern Warfare ist ab sofort im Xbox Game Pass Ultimate und Premium verfügbar und erweitert damit das Shooter-Angebot des Abonnements um einen weiteren bekannten Serientitel.

Der beliebte Teil der Call of Duty-Reihe kann damit direkt über den Game Pass gespielt werden, ohne dass ein separater Kauf erforderlich ist. Spieler erhalten Zugriff auf die vollständige Kampagne sowie die bekannten Multiplayer-Inhalte, die den Titel seit seiner Veröffentlichung geprägt haben.