Xbox Game Pass: Call of Duty nicht mehr zum Start im Abo – Gerücht

Gerücht um Xbox Umstrukturierung deutet an, dass Call of Duty künftig nicht mehr am ersten Tag im Game Pass erscheinen könnte.

Kaum ebbt die Diskussion um die strategische Neuausrichtung bei Xbox ab, sorgt ein neues Gerücht für Gesprächsstoff. Im Raum steht eine mögliche Änderung, die eines der wichtigsten Zugpferde des Konzerns betreffen könnte.

Laut aktuellen Spekulationen soll Call of Duty künftig nicht mehr am ersten Tag im Xbox Game Pass verfügbar sein. Hintergrund sei eine interne Umstrukturierung bei Xbox, die im Zuge eines Führungswechsels angestoßen worden sein soll.

Als möglicher Grund werden hohe finanzielle Belastungen genannt, die seit der Übernahme von Activision Blizzard entstanden sein sollen. Demnach habe das Day 1 Modell bei besonders großen Marken erhebliche Summen gekostet. Eine Abkehr von dieser Strategie könnte darauf hindeuten, dass Xbox die Wirtschaftlichkeit seines Abonnementdienstes neu bewertet.

Neben einer möglichen Verschiebung von Call of Duty aus dem unmittelbaren Startfenster sollen laut Gerücht weitere Anpassungen geplant sein. Konkrete Details dazu sind bislang nicht bekannt.

Offizielle Bestätigungen liegen nicht vor. Derzeit handelt es sich ausschließlich um ein unbestätigtes Gerücht, dessen Tragweite sich erst einschätzen lässt, sollten entsprechende Entscheidungen tatsächlich bekannt gegeben werden.