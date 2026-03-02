Xbox Game Pass: Call of Duty nicht mehr zum Start im Abo – Gerücht

Kaum ebbt die Diskussion um die strategische Neuausrichtung bei Xbox ab, sorgt ein neues Gerücht für Gesprächsstoff. Im Raum steht eine mögliche Änderung, die eines der wichtigsten Zugpferde des Konzerns betreffen könnte.
Laut aktuellen Spekulationen soll Call of Duty künftig nicht mehr am ersten Tag im Xbox Game Pass verfügbar sein. Hintergrund sei eine interne Umstrukturierung bei Xbox, die im Zuge eines Führungswechsels angestoßen worden sein soll.
Als möglicher Grund werden hohe finanzielle Belastungen genannt, die seit der Übernahme von Activision Blizzard entstanden sein sollen. Demnach habe das Day 1 Modell bei besonders großen Marken erhebliche Summen gekostet. Eine Abkehr von dieser Strategie könnte darauf hindeuten, dass Xbox die Wirtschaftlichkeit seines Abonnementdienstes neu bewertet.
Neben einer möglichen Verschiebung von Call of Duty aus dem unmittelbaren Startfenster sollen laut Gerücht weitere Anpassungen geplant sein. Konkrete Details dazu sind bislang nicht bekannt.
Offizielle Bestätigungen liegen nicht vor. Derzeit handelt es sich ausschließlich um ein unbestätigtes Gerücht, dessen Tragweite sich erst einschätzen lässt, sollten entsprechende Entscheidungen tatsächlich bekannt gegeben werden.
Ich kopiere mal das was ich letztens geschrieben habe unter einer anderen News:
Ich finde auch das die Gamepass Strategie nicht richtig aufgeht.
Die Gamepass Kunden decken sich auch nicht von ungefähr fast mit den verkauften Series Konsolen.
Auf dem PC sind die Zahlen glaub nicht so prall.
Microsoft weiß das auch und wird deshalb schon eigene Hardware bringen weil die Gamepass Zahlen mit der eigenen Hardware stark zusammen hängt.
Lässt man die Konsolen fallen gehen die Gamepass Zahlen den Bach runter.
Die Konsolen kosten aber viel Geld und verkaufen sich nicht wie erhofft.
Beides steht und fällt zusammen. Und beides ist aktuell nicht wie erhofft Erfolgreich.
Ich persönlich spiele nur noch meinen Backlog oder Kauf mir super Angebote von oftmals verpasste Spiele bis zurück zu 2017 und fahre damit richtig gut.
Als 36 jähriger Mann inklusive Frau, Haus und Kind ist mir der Gamepass erstens zu teuer und zweitens fehlt mir die Zeit.
So wie mir geht es bestimmt vielen.
Der Gamepass ist einfach Fluch und Segen.
CoD – Fortnite Abo – Ubisoft Classic raus, dafür 7€ Preis runter, auf 19,99€ oder noch weiter
Am besten den Game Pass ganz abschaffen
Ganz ehrlich, mich würde es nicht wundern, wenn sie das „Day 1“-Versprechen bei Call of Duty tatsächlich kippen. Ich mochte den Game Pass früher eigentlich viel lieber, als er noch dieses entspannte Paket für Indies und Klassiker für nen Zehner im Monat war. Mittlerweile ist mir das alles viel zu aufgeblasen.
Statt mich über die schiere Masse an Content zu freuen, fühle ich mich durch diese ständigen Riesen-Releases eher gehetzt. Das passt einfach nicht mehr in meine Lebensrealität. Ich will lieber zwei oder drei Titel in aller Ruhe spielen, statt permanentem Hype hinterherzulaufen. Die 15 Euro zahle ich zwar aktuell noch, weil ein Downgrade kaum eine Ersparnis bringt, aber sobald die nächste Erhöhung kommt, bin ich definitiv raus.
Man merkt es alleine hier schon das sich eine Game Pass Müdigkeit einstellt. Zu aufgeblasen, zu teuer, zu viele Stufen die zu kompliziert aufgebaut sind, etc. Wenn MS nicht aufpasst, fliegt ihnen der GP komplett um die Ohren. Sie erreichen vieles damit, aber Wachstum definitiv nicht.
Aktuell sind wir mit GPU-Codes bis 2028 versorgt. Danach wäre es mir egal, wenn der Preis fällt und COD erst später hinzugefügt wird. Ich spiele eh nur die Kampagne.
Kann ich drauf verzichten, habe die trotz Game Pass nicht gespielt.
Nun zum einen muss man festhalten, dass Microsoft im letzen Jahr 4 Milliarden Dollar Gewinn allein mit dem GamePass gemacht hat. Sie verdienen also enorm gut, idiotischen Unkenrufen zum Trotz.
Zum anderen ist GamePass in gewissem Maße eben ein Substitutionsprodukt zum Kauf von Spielen. Disney geht es genauso mit ihrem Streamingdienst Disney + im Verhältnis zu ihren Kinofilmen. Es ist ein entweder oder. Keiner braucht dauerhaft beides. Aber bring das mal dümmlichen Buchhaltern und Managern bei, die nur ihre nächste Quartalsbilanz nach oben pushen wollen.
Wenn sie die Day 1 Spiele streichen, werden sie enorme Umsatzeinbußen im GamePass spüren, weil die Leute dass dann nicht mehr für finanzierbar im Vergleich zum Gegenwert erachten, und dies absolut zurecht. Der GamePass ist schon jetzt mit zuviel Unsinn vollgestopft. Diese ganzen Prämien für Ultimate Member wie mich sind alle für die Mülltonne. Da wäre mir ein geringerer Preis deutlich lieber. Oder deutlich mehr Rewardpunkte dass man im Monat wieder den Gegenwert der Membership erreichen kann.
Klar nimmt man dann auf der anderen Seite entsprechend mehr Gelder durch verkauft Spiele ein, aber da schaufelt man nur Einnahmen von einer Statistik in der Buchhaltung in die andere🤷🏼♂️
Bei einem Nettogewinn von 4 Milliarden allein durch den GamePass würde ich mal sagen, dass Microsoft mehr als zufrieden sein kann. Also seid keine A###lö##er und versucht nicht, noch mehr aus der treuen Fanbase rauszuquetschen.
Sollen sie den Gamepass in seiner aktuellen Form einfach abschaffen. Großartige Spiele müssen nicht in einem Abo verramscht werden. Einfach nen Tarif mit wechselnden Spielen die auch nicht auf ewig im Katalog bleiben…warum sollte jedes Microsoft auf ewig im Katalog sein, warum sollte jedes Microsoft Spiel dayone oder pseudo-dayone-dayfive in ein Abo gepresst werden.