Xbox Game Pass: Call of Duty Nr. 1 Franchise in diesem Jahr

Activisions Shooter‑Reihe führt 2025 im Xbox Game Pass die Rangliste nach Spielerzahlen und Spielstunden an.

Laut einer offiziellen Mitteilung auf X ist Call of Duty im Jahr 2025 das meistgespielte Franchise im Xbox Game Pass gewesen.

Die Marke führt die Jahresstatistik sowohl bei der Gesamtzahl der Spieler als auch bei den kumulierten Spielstunden an, womit der Erfolg der Reihe im Abo‑Service eindrucksvoll bestätigt wird.

Aktuell läuft die erste Season von Call of Duty: Black Ops 7, dem neuesten Teil der Reihe von Activision, der maßgeblich zum anhaltenden Interesse und den hohen Spielzeiten beigetragen hat.

Xbox und Activision setzen damit ihren Kurs fort, die Franchise‑Präsenz im Xbox Game Pass weiter auszubauen.