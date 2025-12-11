Xbox Game Pass: Call of Duty Nr. 1 Franchise in diesem Jahr

Laut einer offiziellen Mitteilung auf X ist Call of Duty im Jahr 2025 das meistgespielte Franchise im Xbox Game Pass gewesen.
Die Marke führt die Jahresstatistik sowohl bei der Gesamtzahl der Spieler als auch bei den kumulierten Spielstunden an, womit der Erfolg der Reihe im Abo‑Service eindrucksvoll bestätigt wird.
Aktuell läuft die erste Season von Call of Duty: Black Ops 7, dem neuesten Teil der Reihe von Activision, der maßgeblich zum anhaltenden Interesse und den hohen Spielzeiten beigetragen hat.
Xbox und Activision setzen damit ihren Kurs fort, die Franchise‑Präsenz im Xbox Game Pass weiter auszubauen.
Wenig überraschend würde ich sagen
Ja deswegen haben überhaupt viele diesen Pass ich bin einer der wenigen die ihn nicht deswegen haben
Das ist doch das Ziel gewesen mit der Übernahme… Well done^^
Call of Duty ist auch nicht verkehrt.
Mein lieber Specht ^^
Mich juckt CoD dieses Jahr aber gar nicht.
Is sicher mit bo 6 & 7 und warfare gerechnet. Das nächste muss gut werden plus neue Engine
Meine Schuld war es nicht, Ich Schwöre! Ich habe weder GamePass noch eines der neueren CoD’s.