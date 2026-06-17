Xbox Game Pass: Call of Duty-Shooter ab heute neu im Abo dabei

Der Shooter Call of Duty: Vanguard ist ab dem 17. Juni 2026 neu im Xbox Game Pass verfügbar. Das Spiel kann über Cloud, Konsole und PC gespielt werden.
Damit erweitert Microsoft den Abo-Katalog um einen weiteren Teil der Shooter-Reihe, der direkt zum Start in mehreren Game-Pass-Stufen enthalten ist, darunter Game Pass Ultimate, Game Pass Premium und PC Game Pass.
Spieler erhalten Zugriff auf die komplette Kampagne sowie den Multiplayer-Modus und können den Titel ohne zusätzliche Kosten im Abo spielen.
Xbox Game Pass – Juni 2026
- 17. Juni 2026 – Call of Duty: Vanguard (Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
Wer von euch wird den Shooter im Abo spielen?
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
9 Kommentare AddedMitdiskutieren
Für mich das uninteressanteste CoD überhaupt, bin da raus.
War gestern schon drin .Habs mal geladen aber leider kein Spiel mehr gefunden für den MP. Dann bleibt nur noch mal Kampagne zocken auf Veteran.
Vlt irgendwann mal die Kampagne spielen.
Viel Spaẞ an alle. Ich habe gestern im GP erstmals Final Fantasy IV durchgespielt. 🙂
Erstmal Gratulation, den Teil habe ich nach über 20 Jahren auch endlich mal beendet 😄
Teil 4 war…speziell. Immernoch gut, aber gerade was die Gruppenzusammenstellung und das damals neue ATB-System angeht mindestens fragwürdig. Ich fand Teil 3 deutlich besser, der in Teil 5 perfektioniert wird.
Danke. Habe es mit Boost-Funktion innerhalb von 15 Stunden Spielzeit durchgespielt. 😁 Jetzt fehlen noch II, V & XV. 😀
Ohne Boost wäre es auch nichts. Hab mich auch ewig vor Teil 2 gedrückt, weil ich damals in der PS1 Fassung nicht so begeistert war 🤣
Er ist aber alles in allem ganz nett, nur etwas fehlgeleitet (Gruppenmitglied 4 wechselt ständig) und trickst etwas viel um es zu strecken. Trotzdem ist es nicht lang.
Ich freue mich drüber – ich glaube das ist die einzige Kampagne die ich nicht im laufe der Jahre irgendwie mitgenommen habe und sie soll ja nicht schlecht sein 😄
Ich werde mir die Kampagne ansehen.