Xbox Game Pass: Call of Duty-Shooter ab heute neu im Abo dabei

Call of Duty: Vanguard ist ab heute im Xbox Game Pass verfügbar.

Der Shooter Call of Duty: Vanguard ist ab dem 17. Juni 2026 neu im Xbox Game Pass verfügbar. Das Spiel kann über Cloud, Konsole und PC gespielt werden.

Damit erweitert Microsoft den Abo-Katalog um einen weiteren Teil der Shooter-Reihe, der direkt zum Start in mehreren Game-Pass-Stufen enthalten ist, darunter Game Pass Ultimate, Game Pass Premium und PC Game Pass.

Spieler erhalten Zugriff auf die komplette Kampagne sowie den Multiplayer-Modus und können den Titel ohne zusätzliche Kosten im Abo spielen.

Xbox Game Pass – Juni 2026

17. Juni 2026 – Call of Duty: Vanguard (Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Wer von euch wird den Shooter im Abo spielen?