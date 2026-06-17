Xbox Game Pass: Call of Duty-Shooter ab heute neu im Abo dabei

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Call of Duty: Vanguard ist ab heute im Xbox Game Pass verfügbar.

Der Shooter Call of Duty: Vanguard ist ab dem 17. Juni 2026 neu im Xbox Game Pass verfügbar. Das Spiel kann über Cloud, Konsole und PC gespielt werden.

Damit erweitert Microsoft den Abo-Katalog um einen weiteren Teil der Shooter-Reihe, der direkt zum Start in mehreren Game-Pass-Stufen enthalten ist, darunter Game Pass Ultimate, Game Pass Premium und PC Game Pass.

Spieler erhalten Zugriff auf die komplette Kampagne sowie den Multiplayer-Modus und können den Titel ohne zusätzliche Kosten im Abo spielen.

Xbox Game Pass – Juni 2026

  • 17. Juni 2026 – Call of Duty: Vanguard (Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Wer von euch wird den Shooter im Abo spielen?

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9 Kommentare Added

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  2. Mr Bob Kelso 18460 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 17.06.2026 - 06:14 Uhr

    War gestern schon drin .Habs mal geladen aber leider kein Spiel mehr gefunden für den MP. Dann bleibt nur noch mal Kampagne zocken auf Veteran.

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  4. Vayne1986 61975 XP Stomper | 17.06.2026 - 08:38 Uhr

    Viel Spaẞ an alle. Ich habe gestern im GP erstmals Final Fantasy IV durchgespielt. 🙂

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    • Ash2X 346240 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 17.06.2026 - 08:44 Uhr
      Antwort auf Vayne1986

      Erstmal Gratulation, den Teil habe ich nach über 20 Jahren auch endlich mal beendet 😄
      Teil 4 war…speziell. Immernoch gut, aber gerade was die Gruppenzusammenstellung und das damals neue ATB-System angeht mindestens fragwürdig. Ich fand Teil 3 deutlich besser, der in Teil 5 perfektioniert wird.

      1
      • Vayne1986 61975 XP Stomper | 17.06.2026 - 09:01 Uhr
        Antwort auf Ash2X

        Danke. Habe es mit Boost-Funktion innerhalb von 15 Stunden Spielzeit durchgespielt. 😁 Jetzt fehlen noch II, V & XV. 😀

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        • Ash2X 346240 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 17.06.2026 - 10:03 Uhr
          Antwort auf Vayne1986

          Ohne Boost wäre es auch nichts. Hab mich auch ewig vor Teil 2 gedrückt, weil ich damals in der PS1 Fassung nicht so begeistert war 🤣
          Er ist aber alles in allem ganz nett, nur etwas fehlgeleitet (Gruppenmitglied 4 wechselt ständig) und trickst etwas viel um es zu strecken. Trotzdem ist es nicht lang.

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  5. Ash2X 346240 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 17.06.2026 - 08:47 Uhr

    Ich freue mich drüber – ich glaube das ist die einzige Kampagne die ich nicht im laufe der Jahre irgendwie mitgenommen habe und sie soll ja nicht schlecht sein 😄

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