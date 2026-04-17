Xbox Game Pass: Call of Duty: Vanguard im Abo? Neue Hinweise sorgen für Spekulationen

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Image: Call of Duty: Vanguard

Call of Duty: Vanguard: Neue Hinweise deuten auf mögliche Xbox Game Pass Aufnahme hin!

Neue Spekulationen rund um Call of Duty: Vanguard deuten darauf hin, dass der Titel möglicherweise bald im Xbox Game Pass erscheinen könnte.

Auslöser der Diskussion ist die Beobachtung, dass frühere Call-of-Duty-Titel kurz vor ihrer Aufnahme in den Game Pass häufig eine Windows-10-Version erhalten haben. Dieses Muster wurde bereits im Vorfeld der Integration von Call of Duty: Modern Warfare (2019) festgestellt.

Nun wurde auch eine entsprechende Windows-10-Version von Vanguard gesichtet, was innerhalb der Community neue Gerüchte über einen möglichen Release im Abo-Service ausgelöst hat.

Demnach könnte der Shooter entweder im zweiten April-Update oder im Verlauf des Monats Mai in das Angebot aufgenommen werden. Eine offizielle Bestätigung liegt jedoch nicht vor.

Die aktuellen Hinweise bleiben somit spekulativ, sorgen jedoch für erneute Diskussionen über mögliche Erweiterungen des Xbox Game Pass-Katalogs.

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17 Kommentare Added

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  2. OEhnsky81 64555 XP Romper Stomper | 17.04.2026 - 09:48 Uhr

    Ich weiss noch fand es echt gut beim zocken, hab aber sonst 0 Erinnerungen daran. Typisches Gaming Fast Food…

    0

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