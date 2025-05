Xbox Game Pass: Call of Duty: Warzone Bonus Pack mit Ultimate

Zwei Operatoren, vier Baupläne für Waffen und mehr sind im Game-Pass-Paket 2 enthalten, das für Call of Duty: Warzone oder auch Call of Duty: Black Ops 6 abrufbar ist.

Voraussetzung ist ein Ultimate Abonnement des Xbox Game Pass bzw. der PC Game Pass, um die Inhalte zu bekommen, die aus Teilen der früheren Store-Bundle Bladed Shadow und Silent Sands besteht.

Game-Pass-Paket 2 enthält:

Das Paket könnt ihr euch ganz einfach über diesen Link im Microsoft Store holen.

Dieses Video zeigt euch die Inhalte:

ICYMI: PlayStation Plus and Xbox Game Pass members can get a new Call of Duty: Warzone Bonus Pack in the game store. pic.twitter.com/6lkzKSj6Ly

— CharlieIntel (@charlieINTEL) May 10, 2025