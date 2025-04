Xbox Game Pass: Call of Duty: Warzone und Black Ops 6 Paket eingetroffen

Autor:, in / Xbox Game Pass

Xbox Game Pass Ultimate-Nutzer können sich über ein neues Call of Duty-Paket für Warzone und Black Ops 6 freuen.

Ein neues Call of Duty-Paket für Warzone und Black Ops 6 ist für Xbox Game Pass Ultimate-Abonnenten verfügbar. Sichert euch jetzt euer kostenloses Ingame-Bundle für Call of Duty: Black Ops 6 und Call of Duty: Warzone.

Dazu gibt es das Sunflower Army Pack für das Spiel Vigor.