Xbox Game Pass: Champions-Inhaltspaket für F1 22 als Ultimate Perk

Abonnenten von Xbox Game Pass Ultimate drehen bereits seit gestern ihre Runden in F1 22, dem Rennspiel zur Formel-Eins.

Als Ultimate-Abonnent haben Spieler auch Zugang zu einem neuen Perk: dem Champions-Inhaltspaket.

Das Bundle mit drei neuen Fahrern, PitCoins und mehr kostet normalerweise 19,99 Euro, kann mit Xbox Game Pass Ultimate aber ohne Zusatzkosten heruntergeladen werden.

Das steckt im Champions-Inhaltspaket:

3 neue Add-On-Fahrer: Nico Hülkenberg, Mark Webber und Jacques Villeneuve

2 fahrbare Safety-Cars, die nur im Zeitfahren-Modus verfügbar sind: das Mercedes-AMG GT Black Series Safety-Car und das Aston Martin Vantage Safety-Car

18.000 PitCoins

F1 22 Life-Startpaket: Dekoriere dein Zuhause mit Anpassungsgegenständen wie Möbeln, Kunstwerken und einem Spieler-T-Shirt.

F1 22-Inhalte der neuen Ära: Lackierung, Rennanzug, Helm, Kopfbedeckung, T-Shirt (für F1 Life), die vom offiziellen Neue-Ära-Wagen der Formula 1 2022 inspiriert wurden.

Das Paket kann über die Xbox Game Pass-App an PC oder Handy, via Konsole oder über den Microsoft Store in Anspruch genommen werden