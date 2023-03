Xbox Game Pass: Cities: Skylines Wochenquest korrigiert

Die wöchentlichen Quests der Xbox Game Pass App sind eine gute Möglichkeit, Rewards-Punkte zu sammeln und den Counter einiger Monatsquests zu füllen.

Dabei kennen versierte Nutzer das Schema, in der Regel eine „kleine“ Quest vorzufinden, für die das angegebene Spiel lediglich gestartet werden muss und 5 Rewards bringt. Für die wesentlich höhere Anzahl von 250 Punkten ist mehr Aufwand erforderlich. Um diese Punkte zu verdienen, musste man diesen Monat zum Beispiel 30 Gerichte in Overcooked! 2 verbrennen lassen und in Mirror’s Edge: Catalyst 400 Meter in Wallruns zurückgelegt werden.

In der aktuellen Woche ist zunächst ein Fehler unterlaufen. Für die Aufgabe, 100 Tage in Cities: Skylines zu bestehen, sollten lediglich 25 Punkte zu verdienen sein. Daniel Martins vom Xbox Loyalty Programm verkündete noch am Dienstag über Twitter, dass der Wert auf die gewohnten 250 Punkte korrigiert wurde.

Wer die Aufgabe noch nicht erledigt hat, kann sich unseren Leitfaden auf YouTube ansehen: