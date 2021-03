Xbox Game Pass: Cloud-Abwärtskompatibilität für Xbox 360- und Xbox Original-Spiele

Xbox Game Pass Ultimate-Mitglieder können ab sofort 16 originale Xbox und Xbox 360 abwärtskompatible Spiele auf Android-Handys und -Tablets mit Xbox Cloud Gaming spielen.

Ab sofort könnt ihr eine Reihe von Spielen auf dem Handy spielen! Von Original-Xbox-Titeln wie Elder Scrolls III: Morrowind bis hin zu den Xbox 360-Hits Banjo-Kazooie, Fable II und Fallout: New Vegas.

Außerdem ermöglicht euch die Cloud die Touch-Steuerung für Jetpac Refuelled, Viva Pinata und Viva Pinata TIP, sodass ihr euch ganz einfach in eurem Garten mit den Klassikern den Tag versüßen könnt. Mit Spielen, die über das Xbox Netzwerk verbunden sind, könnt ihr ältere Spielstände laden, überall hin mitnehmen und mit Spielern aus der ganzen Welt zusammen spielen.

Weiter unten gibt es eine erste Liste der abwärtskompatiblen Spiele, die mit Xbox Cloud Gaming (Beta) spielbar sind. Weitere Spiele sollen in den nächsten Wochen folgen.

Microsoft gibt bekannt: „Es ist ein magischer Moment, wenn Sie Kameo öffnen, einen Original-Launch-Titel für Xbox 360, und es zeigt Ihnen, dass Sie zuletzt im Jahr 2008 gespielt haben, und Sie sind in der Lage, direkt wieder in das Spiel zu springen, als ob Sie es nie verlassen hätten. Es gibt auch ein Gefühl der Belohnung, wenn man in der Lage ist, zurückzugehen und die gesamte Gears of War-Serie abzuschließen, bevor man mit Gears 5 beginnt. Die Möglichkeit, eine Reise in die Vergangenheit zu machen, um entweder vergangene Erinnerungen wieder aufleben zu lassen oder neue mit einem Klassiker zu schaffen, ist reizvoll und wichtig für die Bewahrung der Spielgeschichte. Wir haben diese Erfahrung durch unser Abwärtskompatibilitätsprogramm ermöglicht, das 2015 gestartet wurde. Seitdem haben wir mehrere Konsolen auf den Markt gebracht und sind immer noch bestrebt, Ihnen Spiele über Generationen hinweg zur Verfügung zu stellen, unabhängig von der Hardware.“

„Heute begeben wir uns mit dem Abwärtskompatibilitätsprogramm auf eine neue Reise: Wir bringen es in die Cloud. Xbox Game Pass Ultimate-Mitglieder können jetzt auf eine ganz neue Art und Weise auf eine Sammlung von Favoriten aus der Vergangenheit zugreifen – direkt auf mobilen Geräten, die damit zu Retro-Handheld-Spielsystemen werden.“

„16 originale Xbox- und Xbox 360-Spiele sind jetzt auf Android-Telefonen und -Tablets verfügbar, und weitere Spiele werden bald folgen. Wir haben auf das Feedback gehört, das bis zu unserer frühesten Cloud-Gaming-Vorschau zurückreicht, und die Verfügbarkeit von Spielen früherer Generationen auf mobilen Geräten war eine der am meisten gewünschten Funktionen der Community.“