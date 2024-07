Xbox Game Pass: Cloud-basiertes Abo-Modell in Arbeit – Gerücht

Autor:, in / Xbox Game Pass

Microsoft soll an einem günstigeren, Cloud-basierten Abo-Modell für den Xbox Game Pass arbeiten.

Im Juli richtete Microsoft die Abo-Modelle für den Xbox Game Pass neu aus und hob die Preise an. So gibt es seit dem 10. Juli vier Modelle für Neukunden, für bestehende Kunden greifen die Änderungen erst ab dem 12. September. Die Details dazu lest ihr hier.

Ein fünftes Abo-Modell könnte in Zukunft noch hinzukommen.

Jez Corden von Windows Central hat die möglichen nächsten Schritte für den Xbox Game Pass ergründet. Wie er gehört habe, arbeitet Microsoft an einem reinen Cloud-basierten Abo-Modell für den Xbox Game Pass.

Dieses Modell wäre günstiger als Ultimate (welches Cloud-Gaming beinhaltet) und ziele auf Spieler ab, die keine Xbox-Konsole kaufen wollen.

Ebenso würde ein solches Modell auch Spieler der Konkurrenz ansprechen.

Corden schreibt: „Ich habe gehört, dass Microsoft an einer reinen Cloud-Version seines Abonnements arbeitet, die billiger und leichter zu erwerben wäre als Xbox Game Pass Ultimate. Dieses Angebot würde sich an Nutzer richten, die einfach kein Interesse am Kauf einer Xbox-Konsole haben, wozu auch Spieler konkurrierender Konsolenplattformen gehören könnten. Es könnte auch für Nutzer sein, die die Vorlaufkosten für den Besitz einer Konsole nicht mögen.“

Es scheint sich um einen plausiblen Schritt von Microsoft zu handeln, schließlich spricht der Konzern gerne von 2 Milliarden Spielern weltweit, die man erreichen möchte.