Xbox Game Pass: Cloud-Gaming auf der Smartwatch

Der Xbox MVP aus Korea hat sich über Twitter zu Wort gemeldet und dabei bekannt gegeben, dass in seinem Land derzeit ein xCloud-Webbrowser-Event stattfindet. Ein Xbox-Spieler hat dabei ein paar Fotos veröffentlicht, die zeigen, dass er den Cloud-Dienst über den Xbox Game Pass auf einer chinesischen Smartwatch spielt.

In Korea, xCloud web browser event is going on. An Xbox gamer has updated a photo of him playing Gamepass with a Chinese smartwatch. Nothing impossible about Xbox Gamepass.#SKT클라우드게임 #브라우저이벤트 #가장작은기기 #Xboxgamepasshttps://t.co/o4h3Na6ukj pic.twitter.com/c844DfzQkM

— YuJeong Kim(KoreaXBOXMVP) (@1978iamdesign) July 18, 2021