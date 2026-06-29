Xbox Game Pass: College Football 27: Sieben Tage Early Access mit EA Play und Ultimate

EA Play- und Game Pass Ultimate-Mitglieder erhalten sieben Tage vor dem offiziellen Start Zugriff auf EA SPORTS College Football 27.

Für EA SPORTS College Football 27 erhalten Mitglieder von EA Play und Xbox Game Pass Ultimate einen Vorabzugang von sieben Tagen und können damit bereits vor dem offiziellen Verkaufsstart loslegen. Das Angebot gehört zu den Mitgliedervorteilen von EA Play und steht auch Abonnenten von Xbox Game Pass Ultimate zur Verfügung, da der Dienst EA Play auf Konsole und PC einschließt.

EA SPORTS College Football 27 erscheint am 9. Juli für Xbox Series X|S und PlayStation 5.

Spieler mit einer entsprechenden Mitgliedschaft können den College-Football-Titel somit bereits eine Woche vor der offiziellen Veröffentlichung erleben und sich frühzeitig auf das neue Spielgeschehen einstimmen.