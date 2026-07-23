Xbox Game Pass: Conker ist zurück – Drei Spiele verstärken ab sofort das Abo

Xbox Game Pass erhält heute drei neue Spiele und bringt dabei auch Conker zurück.

Gleich drei Spiele sind ab sofort neu im Xbox Game Pass verfügbar.

Mit Conker: Live & Reloaded, Shift At Midnight und Tears of Metal erhalten Abonnenten heute weiteren Nachschub für das Spieleangebot.

Besonders prominent ist die Aufnahme von Conker: Live & Reloaded. Der Xbox-Klassiker steht ab sofort über Game Pass Essential zur Verfügung.

Die drei Neuzugänge verteilen sich auf die verschiedenen Game-Pass-Abonnements.

Xbox Game Pass – Juli 2026

Conker: Live & Reloaded – Game Pass Essential

Shift At Midnight – Game Pass Ultimate

Tears of Metal – Game Pass Ultimate

Damit können Game-Pass-Abonnenten heute sowohl einen bekannten Xbox-Klassiker erneut erleben als auch zwei weitere Titel über das Ultimate-Abonnement ausprobieren.