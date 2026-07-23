Xbox Game Pass: Conker ist zurück – Drei Spiele verstärken ab sofort das Abo

Gleich drei Spiele sind ab sofort neu im Xbox Game Pass verfügbar.
Mit Conker: Live & Reloaded, Shift At Midnight und Tears of Metal erhalten Abonnenten heute weiteren Nachschub für das Spieleangebot.
Besonders prominent ist die Aufnahme von Conker: Live & Reloaded. Der Xbox-Klassiker steht ab sofort über Game Pass Essential zur Verfügung.
Die drei Neuzugänge verteilen sich auf die verschiedenen Game-Pass-Abonnements.
Xbox Game Pass – Juli 2026
- Conker: Live & Reloaded – Game Pass Essential
- Shift At Midnight – Game Pass Ultimate
- Tears of Metal – Game Pass Ultimate
Damit können Game-Pass-Abonnenten heute sowohl einen bekannten Xbox-Klassiker erneut erleben als auch zwei weitere Titel über das Ultimate-Abonnement ausprobieren.
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4 Kommentare AddedMitdiskutieren
Einfach genial danke Gamepass 😀
Conker war einfach genial.
Tears of Metal kann ich nicht runterladen.
Da steht nur kaufen.
geht das bei wem ?
Conker 🤘💚🤘💚