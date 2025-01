Xbox Game Pass: Crash Bandicoot 4 und Madden NFL 25 im Februar im Abo – Gerücht

Gerade erst haben wir eine ganze Wagenladung neuer Spiele für die zweite Hälfte des Monats Januar erhalten, schon bahnen sich die nächsten Kracher im Xbox Game Pass an.

Im Februar sollen die Spiele Crash Bandicoot 4: It’s about Time und Madden NFL 25 im Abonnement des Xbox Game Pass erscheinen. So berichtet es Insider Gaming.

Madden NFL 25 wäre dann auch via EA Play abrufbereit. Dazu soll auch noch Heroes of The Storm von Blizzard Entertainment in den PC Game Pass aufgenommen werden.