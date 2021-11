Xbox Game Pass: Cyberpunk 2077 könnte bald im Abonnement landen – UPDATE

Über den Xbox Game Pass könnte schon bald Cyberpunk 2077 spielbar sein.

Einen eindeutigen Hinweis auf das Rollenspiel liefert ein neuer Trailer, der die Verfügbarkeit des Cloud-Gaming für Konsole bewirbt.

Die neue Cloud-Funktion ist nur für Xbox Game Pass Ultimate-Abonnenten nutzbar.

Im Trailer selbst ist eine kurze Szene zu sehen, in der mit einer Handfeuerwaffe auf Roboter geschossen wird:

Eben diese Szene ist auch im offiziellen Gameplay-Trailer von Cyberpunk 2077 enthalten:

Die Chancen stehen also gut, dass Xbox Game Pass Abonnenten sich bald auf nach Night City machen dürfen.

UPDATE: Der Global PR Director von CD Projekt Red gibt bekannt, dass Cyberpunk 2077 nicht im Xbox Game Pass landen wird.

I just thought I'll chime in to say that there are no Game Pass plans for Cyberpunk 2077.

— Radek (@gamebowski) November 19, 2021