Xbox Game Pass: Cyberpunk 2077 überraschend im Abo?

Möglicherweise erscheint Cyberpunk 2077 schon bald im Xbox Game Pass-Abonnement.

Ein versteckter Hinweis von „Melissa McGamePass“ deutet darauf hin, dass etwas ganz Besonderes im Abo landen wird.

„This latest upcoming addition is gonna be a v good one, too“, heißt es.

Dazu noch „So many breathtaking worlds to explore“, was nun eindeutig auf Keanu Reeves deutet, oder?

Something v cool is coming soon… pic.twitter.com/nO8xfHcufa — Xbox Game Pass (@XboxGamePass) March 2, 2026