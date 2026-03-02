Xbox Game Pass: Cyberpunk 2077 überraschend im Abo?

18 Autor: , in News / Xbox Game Pass
Übersicht

Möglicherweise erscheint Cyberpunk 2077 schon bald im Xbox Game Pass-Abonnement.

Ein versteckter Hinweis von „Melissa McGamePass“ deutet darauf hin, dass etwas ganz Besonderes im Abo landen wird.

„This latest upcoming addition is gonna be a v good one, too“, heißt es.

Dazu noch „So many breathtaking worlds to explore“, was nun eindeutig auf Keanu Reeves deutet, oder?

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Xbox Game Pass

18 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Lord Hektor 358270 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 02.03.2026 - 20:33 Uhr

    Uff, dann muss ich meine zukünftigen Pläne umschmeißen wenn das rein kommen sollte.

    0
  2. xXCickXx 124875 XP Man-at-Arms Silber | 02.03.2026 - 20:36 Uhr

    Hab dafür leider gar keine Zeit, frühestens ab Weihnachten. Aber vlt drückt der Ganepass den Preis auf 25 bis 30€ für die Ultimate Edition

    0
  3. Mr Poppell 108080 XP Master User | 02.03.2026 - 20:38 Uhr

    Mega Game habe es auch im Holiday Sale letztes Jahr erstanden und hab schon 120+ h versenkt. Es macht immer noch Spaß und den DLC habe ich noch vor mir 🙈😅

    0

Hinterlasse eine Antwort