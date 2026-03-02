Xbox Game Pass: Cyberpunk 2077 überraschend im Abo?

Ein versteckter Hinweis von „Melissa McGamePass“ deutet darauf hin, dass etwas ganz Besonderes im Abo landen wird.
„This latest upcoming addition is gonna be a v good one, too“, heißt es.
Dazu noch „So many breathtaking worlds to explore“, was nun eindeutig auf Keanu Reeves deutet, oder?
Something v cool is coming soon… pic.twitter.com/nO8xfHcufa
— Xbox Game Pass (@XboxGamePass) March 2, 2026
Uff, dann muss ich meine zukünftigen Pläne umschmeißen wenn das rein kommen sollte.
Hab dafür leider gar keine Zeit, frühestens ab Weihnachten. Aber vlt drückt der Ganepass den Preis auf 25 bis 30€ für die Ultimate Edition
Mega Game habe es auch im Holiday Sale letztes Jahr erstanden und hab schon 120+ h versenkt. Es macht immer noch Spaß und den DLC habe ich noch vor mir 🙈😅