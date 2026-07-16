Xbox Game Pass: Darum wurde Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 aus dem Abo zurückgezogen

Microsoft hat sich zur verschobenen Xbox Game-Pass-Veröffentlichung von Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 geäußert.

Nachdem Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 überraschend aus der Liste der kommenden Xbox Game Pass-Titel entfernt wurde, hat Microsoft nun erstmals eine Stellungnahme zu dem Vorgang veröffentlicht.

Gegenüber CharlieINTEL erklärte das Unternehmen, dass derzeit noch die erforderlichen Freigaben durch Lizenzgeber ausstehen. Wörtlich heißt es:

„Wir arbeiten weiterhin an den notwendigen Freigaben der Lizenzgeber für Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2. Wir werden ein Update veröffentlichen, sobald wir Neuigkeiten haben. Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 ist weiterhin im Game Pass verfügbar. Vielen Dank für eure Geduld.“

In der vergangenen Woche hatte Microsoft Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 zunächst noch als Neuzugang für den 21. Juli angekündigt. Kurz darauf verschwand das Spiel jedoch ohne weitere Erklärung aus der offiziellen Game-Pass-Übersicht, was bei vielen Spielern für Verwirrung sorgte.

Mit der aktuellen Stellungnahme nennt Microsoft nun erstmals einen Grund für die kurzfristige Änderung. Demnach verzögert sich die Veröffentlichung aufgrund noch ausstehender Lizenzfreigaben. Ein neuer Termin für die Aufnahme in den Xbox Game Pass wurde allerdings weiterhin nicht genannt.

Unverändert verfügbar bleibt hingegen Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4, das bereits Teil des Xbox Game Pass ist.