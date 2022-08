Xbox Game Pass: Das bietet das offizielle Familienkonto

Microsoft hat mit dem „Xbox Game Pass Family Plan“ eine neue Option vorgestellt, um noch mehr Möglichkeiten für Familien und Freunde bereitzustellen. Wer eine Xbox Game Pass Ultimate-Mitgliedschaft hat oder abschließen möchte, kann bald den „Family Plan“ auswählen und somit können insgesamt 5 Personen die Mitgliedschaft nutzen, die allesamt ihren eigenen Zugang zum Ultimate-Abo erhalten.

Somit könnt ihr mit eurer Xbox Game Pass Ultimate-Mitgliedschaft vier weitere Personen, Freunde und Bekannte zum Xbox Game Pass-Abo hinzufügen.

Ein Preis wurde bisher nicht genannt, aber volle 30 Tage Game Pass Ultimate sind 18 Tage des Insider Preview-Familientarifs. Sollten die Preise so bleiben, kann man daraus errechnen, was ein finales Familienkonto kosten wird: 25 US-Dollar bzw. Euro.

Umgerechnet kosten 30 Tage Xbox Game Pass Ultimate 12,99 Euro, also 0,43 Cent pro Tag. 18 Tage des Familienangebots kosten dann 0,72 Cent, was circa 21,65 Euro auf den Monat gerechnet wären. In den USA geht die Rechnung mit 15 $ pro Monat noch besser auf und würde einen „Xbox Game Pass Family Plan“ auf glatte 25 US-Dollar bringen. Somit könnte das Family-Abo hierzulande mit hoher Wahrscheinlichkeit bei ca. 25,- Euro pro Monat liegen, was 5,- Euro pro Person wären.

Xbox Insider in Kolumbien und Irland können als Erstes eine Vorschau auf das neue Game Pass-Angebot erhalten und Personen aus demselben Land einladen. Wann weitere Länder hinzugefügt werden und wann das Angebot für alle Xbox-Besitzer verfügbar sein wird, wurde noch nicht verraten.

Microsoft verkündete: „Wir sind immer auf der Suche nach Möglichkeiten, den Spielern mehr Auswahl und Mehrwert zu bieten, wenn es darum geht, wie sie Spiele mit ihrer Community entdecken und erleben. Ab heute können Xbox Insider in Kolumbien und Irland einen Plan testen, der es mehreren Personen ermöglicht, die Vorteile von Game Pass Ultimate zu teilen. Dies macht es noch einfacher, die besten Game Pass-Spiele mit Freunden und Familie auf Konsole, PC und in der Cloud zu spielen, indem ihr bis zu vier Personen zu eurem Abonnement hinzufügen könnt, die alle ihren eigenen Zugang zu Xbox Game Pass Ultimate-Spielen, -Inhalten und -Vorteilen haben.“

Ein Xbox Game Pass Ultimate Familienkonto mit einem Preis von 25,- Euro, also 5,- Euro pro Person, würde euch das gefallen?