Xbox Game Pass: Das sind die neuen Spiele und Top-Games im April 2026 im Abo

Diese neuen Spiele erscheinen im April 2026 im Xbox Game Pass. Alle Releases und die besten Top-Games im Abo in der Übersicht!

Auch im April 2026 liefert der Xbox Game Pass wieder ordentlich Nachschub. Der Xbox Game Pass legt im April 2026 ordentlich nach. Gleich mehrere starke Spiele erscheinen direkt im Abo – darunter echte Highlights, die ihr nicht verpassen solltet.

Besonders stark: Die Mischung aus großen Highlights, kreativen Indie-Games und ungewöhnlichen Konzepten. Egal, ob ihr auf Rogue-likes, Stealth-Action oder Multiplayer-Erfahrungen steht – im April ist für jeden Geschmack etwas dabei.

In diesem Artikel zeigen wir euch alle neuen Spiele im April 2026 im Abo, übersichtlich sortiert nach Release-Datum – inklusive kurzer Informationen zu jedem Spiel + Gameplay-Trailer und mehr.

Alle Xbox Game Pass Releases im April 2026

Barbie Horse Trails – Xbox Game Pass Release: 02. April 2026

Barbie Reitwege Spielgenre: Action & Adventure, Kinder & Familie

Action & Adventure, Kinder & Familie Release: 09. Oktober 2025

09. Oktober 2025 Plattformen: Xbox One, Xbox Series X|S

Barbie Reitwege nimmt die Spieler mit ihrer geliebten Pferdebegleiterin Lucky auf eine Reise durch die Landschaften des Canterbury Trails Park. Als Barbie „Brooklyn“ Roberts oder Barbie „Malibu“ Roberts erkunden die Spieler lebendige Ökosysteme, erfüllen von der Natur inspirierte Aufgaben und entdecken verborgene Schätze.

Clair Obscur Expedition 33 – Xbox Game Pass Release: 02. April 2026

Clair Obscur: Expedition 33 Spielgenre: Rollenspiele

Rollenspiele Release: 24. April 2025

24. April 2025 Plattformen: Xbox Series X|S

Das preisgekrönte Abenteuer kombiniert rundenbasierte Strategie mit Echtzeit-Elementen in einer einzigartigen Fantasy-Welt im Belle-Époque-Stil. Ihr erlebt eine tiefgehende Story mit neuen Inhalten und erweiterten Features.

Final Fantasy IV – Xbox Game Pass Release: 07. April 2026

FINAL FANTASY IV Spielgenre: Rollenspiele

Rollenspiele Release: 26. September 2024

26. September 2024 Plattformen: Xbox One, Xbox Series X|S

Ein echter Klassiker unter den Rollenspielen: Ihr begleitet den Dunkelritter Cecil und seine Gefährten auf einer epischen Reise gegen das Königreich Baron. Story, Charaktere und Musik machen das Spiel bis heute unvergessen.

Hades II – Xbox Game Pass Release: 14. April 2026

Hades II Spielgenre: Action, Rollenspiel

Action, Rollenspiel Release: 14. April 2026

14. April 2026 Plattformen: Xbox Series X|S

Die Fortsetzung erweitert das bekannte Gameplay mit neuen Waffen, Fähigkeiten und einer frischen Story rund um die griechische Mythologie. Ihr kämpft euch durch die Unterwelt und erlebt rasante Action mit hohem Wiederspielwert.

REPLACED – Xbox Game Pass Release: 14. April 2026

REPLACED Spielgenre: Action & Adventure

Action & Adventure Release: 14. April 2026

14. April 2026 Plattformen: Xbox One, Xbox Series X|S

In einer dystopischen Version der 1980er Jahre übernehmt ihr die Rolle einer KI im menschlichen Körper. Ihr deckt eine düstere Verschwörung auf und kämpft euch durch eine stilvolle Cyberpunk-Welt.

Ereban: Shadow Legacy – Xbox Game Pass Release: 16. April 2026

Ereban: Shadow Legacy Spielgenre: Action & Adventure

Action & Adventure Release: 16. April 2026

16. April 2026 Plattformen: Xbox Series X|S

Ihr nutzt mächtige Schattenfähigkeiten, um euch lautlos durch die Level zu bewegen oder Gegner gezielt auszuschalten. Dabei entscheidet ihr selbst, ob ihr euch schleichend oder aggressiv vorarbeitet.

Vampire Crawlers – Xbox Game Pass Release: 21. April 2026

Vampire Crawlers Spielgenre: Karten- & Brettspiele, Strategiespiele

Karten- & Brettspiele, Strategiespiele Release: 21. April 2026

21. April 2026 Plattformen: Xbox Series X|S

Ihr kombiniert Kartenstrategie mit Dungeoncrawler-Elementen und stellt mächtige Decks zusammen. Schnelle Runs und explosive Kombos sorgen für actionreiche Sessions.

Kiln – Xbox Game Pass Release: 23. April 2026

Kiln Spielgenre: Action & Adventure

Action & Adventure Release: 23. April 2026

23. April 2026 Plattformen: Xbox Series X|S

Ihr erstellt kreative Figuren und schickt sie direkt in den Kampf. Das sorgt für chaotische und unterhaltsame Multiplayer-Matches.

Aphelion – Xbox Game Pass Release: 28. April 2026

Aphelion Spielgenre: Action & Adventure

Action & Adventure Release: 28. April 2026

28. April 2026 Plattformen: Xbox Series X|S

Die Menschheit steht vor dem Aus und ihr erkundet einen neuen Planeten als letzte Hoffnung. Dabei trefft ihr Entscheidungen, die über die Zukunft entscheiden.

Für wen lohnt sich der Game Pass im April?

Der April 2026 zeigt erneut, warum sich ein Abo lohnt:

Für RPG-Fans: Clair Obscur, Final Fantasy IV

Clair Obscur, Final Fantasy IV Für Action-Spieler: Hades II, REPLACED

Hades II, REPLACED Für Strategie & Taktik: Vampire Crawlers

Vampire Crawlers Für entspannte Erlebnisse mit den Kleinen: Barbie Horse Trails

Barbie Horse Trails Für kreative Multiplayer-Momente: Kiln

Die Vielfalt macht den Monat besonders stark – ihr könnt viele unterschiedliche Genres ausprobieren, ohne zusätzliche Kosten.

Der April 2026 ist ein sehr starker Monat für Abonnenten. Mit mehreren Day-One-Releases, einem großen RPG-Highlight und einem echten Klassiker bietet der Xbox Game Pass viel Abwechslung.

Vor allem Hades II, REPLACED, Clair Obscur: Expedition 33 und Aphelion gehören zu den Spielen, die ihr unbedingt ausprobieren solltet. Mehrere weitere spannende Spiele (die bereits bekannt sind) erscheinen direkt im Abo und bieten euch die Möglichkeit, neue Titel ohne zusätzliche Kosten auszuprobieren.

Welche Spiele zählen zu euren Xbox Game Pass-Favoriten?

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