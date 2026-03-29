Xbox Game Pass: Das sind die neuen Spiele und Top-Games im April 2026 im Abo

Auch im April 2026 liefert der Xbox Game Pass wieder ordentlich Nachschub. Der Xbox Game Pass legt im April 2026 ordentlich nach. Gleich mehrere starke Spiele erscheinen direkt im Abo – darunter echte Highlights, die ihr nicht verpassen solltet.
Besonders stark: Die Mischung aus großen Highlights, kreativen Indie-Games und ungewöhnlichen Konzepten. Egal, ob ihr auf Rogue-likes, Stealth-Action oder Multiplayer-Erfahrungen steht – im April ist für jeden Geschmack etwas dabei.
In diesem Artikel zeigen wir euch alle neuen Spiele im April 2026 im Abo, übersichtlich sortiert nach Release-Datum – inklusive kurzer Informationen zu jedem Spiel + Gameplay-Trailer und mehr.
Alle Xbox Game Pass Releases im April 2026
Barbie Horse Trails – Xbox Game Pass Release: 02. April 2026
Barbie Reitwege
- Spielgenre: Action & Adventure, Kinder & Familie
- Release: 09. Oktober 2025
- Plattformen: Xbox One, Xbox Series X|S
Barbie Reitwege nimmt die Spieler mit ihrer geliebten Pferdebegleiterin Lucky auf eine Reise durch die Landschaften des Canterbury Trails Park. Als Barbie „Brooklyn“ Roberts oder Barbie „Malibu“ Roberts erkunden die Spieler lebendige Ökosysteme, erfüllen von der Natur inspirierte Aufgaben und entdecken verborgene Schätze.
Clair Obscur Expedition 33 – Xbox Game Pass Release: 02. April 2026
Clair Obscur: Expedition 33
- Spielgenre: Rollenspiele
- Release: 24. April 2025
- Plattformen: Xbox Series X|S
Das preisgekrönte Abenteuer kombiniert rundenbasierte Strategie mit Echtzeit-Elementen in einer einzigartigen Fantasy-Welt im Belle-Époque-Stil. Ihr erlebt eine tiefgehende Story mit neuen Inhalten und erweiterten Features.
Final Fantasy IV – Xbox Game Pass Release: 07. April 2026
FINAL FANTASY IV
- Spielgenre: Rollenspiele
- Release: 26. September 2024
- Plattformen: Xbox One, Xbox Series X|S
Ein echter Klassiker unter den Rollenspielen: Ihr begleitet den Dunkelritter Cecil und seine Gefährten auf einer epischen Reise gegen das Königreich Baron. Story, Charaktere und Musik machen das Spiel bis heute unvergessen.
Hades II – Xbox Game Pass Release: 14. April 2026
Hades II
- Spielgenre: Action, Rollenspiel
- Release: 14. April 2026
- Plattformen: Xbox Series X|S
Die Fortsetzung erweitert das bekannte Gameplay mit neuen Waffen, Fähigkeiten und einer frischen Story rund um die griechische Mythologie. Ihr kämpft euch durch die Unterwelt und erlebt rasante Action mit hohem Wiederspielwert.
REPLACED – Xbox Game Pass Release: 14. April 2026
REPLACED
- Spielgenre: Action & Adventure
- Release: 14. April 2026
- Plattformen: Xbox One, Xbox Series X|S
In einer dystopischen Version der 1980er Jahre übernehmt ihr die Rolle einer KI im menschlichen Körper. Ihr deckt eine düstere Verschwörung auf und kämpft euch durch eine stilvolle Cyberpunk-Welt.
Ereban: Shadow Legacy – Xbox Game Pass Release: 16. April 2026
Ereban: Shadow Legacy
- Spielgenre: Action & Adventure
- Release: 16. April 2026
- Plattformen: Xbox Series X|S
Ihr nutzt mächtige Schattenfähigkeiten, um euch lautlos durch die Level zu bewegen oder Gegner gezielt auszuschalten. Dabei entscheidet ihr selbst, ob ihr euch schleichend oder aggressiv vorarbeitet.
Vampire Crawlers – Xbox Game Pass Release: 21. April 2026
Vampire Crawlers
- Spielgenre: Karten- & Brettspiele, Strategiespiele
- Release: 21. April 2026
- Plattformen: Xbox Series X|S
Ihr kombiniert Kartenstrategie mit Dungeoncrawler-Elementen und stellt mächtige Decks zusammen. Schnelle Runs und explosive Kombos sorgen für actionreiche Sessions.
Kiln – Xbox Game Pass Release: 23. April 2026
Kiln
- Spielgenre: Action & Adventure
- Release: 23. April 2026
- Plattformen: Xbox Series X|S
Ihr erstellt kreative Figuren und schickt sie direkt in den Kampf. Das sorgt für chaotische und unterhaltsame Multiplayer-Matches.
Aphelion – Xbox Game Pass Release: 28. April 2026
Aphelion
- Spielgenre: Action & Adventure
- Release: 28. April 2026
- Plattformen: Xbox Series X|S
Die Menschheit steht vor dem Aus und ihr erkundet einen neuen Planeten als letzte Hoffnung. Dabei trefft ihr Entscheidungen, die über die Zukunft entscheiden.
Für wen lohnt sich der Game Pass im April?
Der April 2026 zeigt erneut, warum sich ein Abo lohnt:
- Für RPG-Fans: Clair Obscur, Final Fantasy IV
- Für Action-Spieler: Hades II, REPLACED
- Für Strategie & Taktik: Vampire Crawlers
- Für entspannte Erlebnisse mit den Kleinen: Barbie Horse Trails
- Für kreative Multiplayer-Momente: Kiln
Die Vielfalt macht den Monat besonders stark – ihr könnt viele unterschiedliche Genres ausprobieren, ohne zusätzliche Kosten.
Der April 2026 ist ein sehr starker Monat für Abonnenten. Mit mehreren Day-One-Releases, einem großen RPG-Highlight und einem echten Klassiker bietet der Xbox Game Pass viel Abwechslung.
Vor allem Hades II, REPLACED, Clair Obscur: Expedition 33 und Aphelion gehören zu den Spielen, die ihr unbedingt ausprobieren solltet. Mehrere weitere spannende Spiele (die bereits bekannt sind) erscheinen direkt im Abo und bieten euch die Möglichkeit, neue Titel ohne zusätzliche Kosten auszuprobieren.
Welche Spiele zählen zu euren Xbox Game Pass-Favoriten?
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34 Kommentare AddedMitdiskutieren
Aphelion
Kiln und evtl. Aphelion werde ich reinschauen.
Ansonsten wecken andere Games im April mein Interesse mehr.
Für jeden was dabei. Allerdings ist meine Liste schon zu voll.
Replaced werde ich irgendwann auch noch kaufen.
Ereban ist interessant, aber noch nicht so, dass ich da Zeit investiere.
Bei Barbie muss ich immer an den guten alten Testcheck von Henry Ernst denken. Das waren noch Zeiten 😂
Paar interessante Titel dabei.